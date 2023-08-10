Дженніфер Еністон уперше помітили на фоні скандалу з антисемітизмом (фото)

Зірка екрану відвідала заняття з пілатесу після того, як її лайк зʼявився на дописі з антисемітичним жартом.

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54-річну американську акторку Дженніфер Еністон помітили у Лос-Анджелесі на фоні скандалу, повʼязаного з антисемітизмом. Про це пише Daily Mail.

Зірку серіалу "Друзі" сфотографували в місті, коли вона покидала сеанс пілатесу.

Еністон одягла повністю чорний комплект — футболку та легінси для заняття. Колишня дружина Бреда Пітта доповнила образ кепкою та вʼєтнамками. Волосся американської знаменитості було розпущене.

Акторка, яка зіграла Рейчел Грін у серіалі NBC "Друзі", носила сонцезахисні окуляри в золотій оправі, коли вона виходила з картонною коробкою в руках.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Вихід зірки стався на фону скандалу з антисемітськими висловлюваннями Джеймі Фокса. Він опублікував допис зі звинуваченнями євреїв у смерті Ісуса, а акаунт Дженніфер Еністон лайкнув це. Втім, акторка спростувала свою "прихильність до приниження інших народів". Вона зізналася, що не лайкала подібних постів.

Зірка "Ранкового шоу", яка була втягнута в суперечку, швидко засудила це та заперечила будь-який зв’язок з антисемітизмом.

Нагадаємо, Дженніфер Еністон відповіла на звинувачення в антисемітизмі.

Також Фокус писав про плани зірки "Друзів" знайти свого чоловіка.