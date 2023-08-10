Батько Леді Гаги поскаржився на мігрантів, які заполонили фешенебельний район Нью-Йорка

За словами чоловіка, сотні мігрантів жорстко поводяться з місцевими жителями, дражнять дівчаток-підлітків і залучають ескорт до районів, де мешкають заможні городяни.

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66-річний Джо Джерманотта, мешканець історичного будинку The Pythian Temple у престижному Верхньому Вест-Сайді в Нью-Йорку, який є батьком співачки Леді Гаги, незадоволений тим, що гуртожиток Stratford Arms, розташований недалеко від його місця проживання, перетворили на притулок для 500 мігрантів. Чоловік стверджує, що з їхньою появою вулиці заполонили вечірки, проституція та безрозсудна поведінка через нових сусідів, пише New York Post.

Джерманотта скаржиться, що сотні мігрантів жорстоко поводяться з місцевими жителями, дражнять дівчаток-підлітків і приваблюють ескорт у цей район, де живуть заможні нью-йоркці.

За його словами, щотижня в місто прибувають 2300 мігрантів, і така їхня кількість, до того ж на постійній основі, виснажує обмежені ресурси міста і підриває наявну систему соціального забезпечення.

"Зараз у цьому гуртожитку живуть 500 мігрантів. Ось тоді й почалося все беззаконня. Повії приходять і йдуть. Вранці з будівлі виходять повії. Найгірше вночі. Шум. Він починається близько 10-ї години і триває до 4-ї ранку. Грають музику і беруть участь у перегонах на мотокросі та мотоциклах вулицями. Забезпечте належну безпеку, присутність поліції та кодекс поведінки. Вони гості в нашому районі, і вони в основному захопили нас", — запевняє він.

Батько артистки вказав на той момент, що жителів Вест-Сайду ніхто не повідомив, що у них у районі буде притулок для мігрантів, а сміття і голки тепер валяються на колись чистих тротуарах. Він додав, що, може, мігранти — і хороші люди, але їхня антигромадська поведінка стає серйозною проблемою, а ті, хто вирішив розмістити їх у гуртожитку, "облажалися".

Щотижня в Нью-Йорк приїжджають 2300 мігрантів. Місто витрачає на їхнє забезпечення понад $9 млн на день Фото: Getty

У нинішньому міграційному центрі раніше розташовувалася Американська академія музики і танцю. Джерманотта цікавиться в мера міста Еріка Адамса, чому б тому поки що не призупинити статус "міста-притулку", поки не буде достатньо соціального житла.

"Це жарт. Чому він не знайде один із круїзних лайнерів? Круїзні лайнери вміщують більше людей, і це більш контрольоване середовище. Місто витрачає величезні гроші, які можна було б витратити на будівництво доступного житла. Дійсно сумно те, що по сусідству в нас усе ще є ветерани та бездомні, але ми не піклуємося про своїх. Вони не отримують їжу щодня. Це дуже сумно. Я співчуваю їм", — заявив Джерманотта.

Нью-Йорк зіткнувся з мігрантською кризою

Раніше Адамс заявляв, що до 2025 року місто витратить 12 мільярдів доларів на забезпечення житлом і послугами мігрантів, які приїжджають сюди на автобусах. Він уточнив, що мегаполіс витрачає понад 9 мільйонів доларів на день на розміщення, харчування та підтримку прохачів притулку, яких прибуває дедалі більше.

Раніше Фокус писав, що в Нью-Йорку можна орендувати колишній пентхаус Леді Гаги за $35 тисяч на місяць. Двоповерхова квартира площею 185 квадратних метрів з приголомшливим видом на Центральний парк і район Мідтаун, що його оточує.