Іванка Трамп і Джаред Кушнер були помічені за поцілунками під час сімейного виходу (фото)

Трамп і Кушнер взяли молодших дітей на бейсбольний матч.

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41-річна Іванка Трамп та її чоловік Джаред Кушнер були сфотографовані під час поцілунку на стадіоні Citi Field у Нью-Йорку. Разом із ними на гру бейсбольної команди "Нью-Йорк Метс" прийшли їхні сини — 9-річний Джозеф і 7-річний Теодор. 13-річна донька пари Арабелла залишилася вдома. Про це пише PageSix.

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Сім'ю спочатку бачили на полі перед початком гри. Четвірка сфотографувалася з гравцями "Метс", включно з шорт-стопом Франсіско Ліндором і першим гравцем із низів Пітом Алонсо.

Для виходу у світ дочка 45-го президента США Дональда Трампа обрала невимушений образ, одягнувши чорний сарафан без рукавів, який вона поєднувала з джинсовою курткою, зав'язаною навколо талії, і великою сумкою.

42-річний Кушнер був одягнений у білу футболку, джинси і бейсболку "Метс". Що стосується їхніх хлопчиків, то вони були у фірмових футболках Mets і бейсболках, тримаючи в руках бейсбольні м'ячі, ймовірно, щоб отримати автографи.

Зробивши фотографії, четвірка зайняла свої найкращі місця в першому ряду, де вони сміялися і разом робили селфі. Під час гри сім'я вставала і співала разом з натовпом, перш ніж Кушнер і Трамп поцілувалися.Трамп навіть випила алкогольний напій, коли дивилася шоу.

Раніше Фокус писав, що Іванка Трамп на бат-міцву дочки одягла таку саму сукню, як у Кейт Міддлтон.