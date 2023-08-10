Дочка Ідріса Ельби дала відверте інтерв'ю про дорослішання та мрії

Ісан Ельба дебютувала у вересневому випуску Tatler Best Dressed.

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Дочка відомого британського актора Ідріса Ельби дебютувала в новому номері журналу "Татлер". Дівчина, яка зараз ділить свій час між Лондоном і Нью-Йорком, розповіла про мрії стати актрисою.

Для журналу Ісан позувала в джинсовій сукні від модного бренду Magda Butrym за 765 фунтів стерлінгів і прикрасах POR від The Hirst Collection.

У своєму вона любить постити світлини в модних образах у стилі початку 2000-х, але це її перша редакційна фотосесія та інтерв'ю.

Ісан — дочка британського актора Ідріса Ельби і його колишньої дружини Ханни "Кім" Норгаард, з якою він розлучився 2003 року. 21-річна дівчина ділить свій час між Лондоном і вивченням кіно в Нью-Йоркському університеті.

"Мені здається, що коли ти в Нью-Йорку, навколо така метушня, що я відчуваю, як віддаляюся від своєї сім'ї. Тож повернення сюди схоже на більш стабільне домашнє життя. Я займатимуся пілатесом, тусуватися з друзями, ходитиму на пікніки", — каже Ісан.

Вона дуже рада тому, що потрапить на сторінки журналу. І каже, що це її найкращий день.

Ідріс Ельба з дочкою Ісан

"Це був мій перший раз, коли я брала участь у справжній зйомці. Я, чесно кажучи, отримала задоволення, просто позуючи, наносячи макіяж і вбираючись", — зізнається дівчина.

Але позувати фотографам для неї не вперше. Зрештою, вона вперше вийшла на червону доріжку, коли їй було всього сім років, на прем'єрі фільму "Татусеві маленькі дівчатка".

Ісан жартує, що хоч зараз їй і подобається рожевий колір, колись батько обрав для неї сукню саме цього відтінку, вона його ненавиділа. Утім, статус доньки знаменитого батька має свої переваги.

"Я познайомилася з Бейонсе! Мій батько був із нею в кіно. Я говорила про неї весь день і продовжувала говорити: "Тату, я хочу познайомитися з Бейонсе!", і врешті-решт він зробив це. І я була приголомшена. Потім я знову побачила її минулого року на прем'єрі, і вона мене згадала. Вона сказала моєму батькові, що я виросла і назвала мене красивою. Я подумала: "Боже мій, Бейонсе щойно назвала мене красивою!" — зі щирим захопленням згадує Ельба.

Журналістка запитує її про те, що вона відчувала, коли її батька визнали "Найсексуальнішим чоловіком з тих, що живуть нині" за версією журналу People 2018 року, на що вона жартома відповіла: "Я намагаюся не звертати на це уваги. Іноді я прокидаюся від кошмарів у холодному поту, думаючи про це".

Ісан Ельба Фото: Tatler

Але, думаючи про те, чим вона хоче займатися, Ісан хоче пов'язати своє життя з кіно, як і її батько.

"Я хочу бути продюсером. Я виросла на знімальних майданчиках, і я була поруч із ними все своє життя, тож це було легко. Коли я була набагато молодшою, я думала, що хочу стати ветеринаром, але щойно я зрозуміла, чим займалися мої батьки, — а вони мої кумири, — я зрозуміла, що хочу бути в кіноіндустрії", — ділиться Ельба.

Батько Ісан підтримує її, так само як і її мати та її мачуха Сабріна Даур, дружина Ідріса. Ісан дружить із мачухою. І захоплюється її стилем.

Ісан Ельба зі своїм батьком

"Щоразу, коли я заходжу в її гардеробну і беру речі, це, як сон", — зізнається дівчина.

Нагадаємо, нещодавно в ефір вийшов новий серіал з Ідрісом Ельбою. У "Захопленому рейсі" він грає парламентера, який встиг на рейс до Лондона в останню хвилину і пошкодував про це, коли літак був захоплений.