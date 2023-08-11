Ешлі Грем, яка пострункішала, позувала в рожевій мінісукні

Модель plus-size порадувала фанатів безліччю знімків у яскравому образі.

Related video

35-річна американська супермодель Ешлі Грем продемонструвала свою фігуру в чарівній міні-сукні. Серію фотографій у Барбі-образі знаменитість опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Багатодітна мама показала шанувальникам свої довгі ноги в обтислому рожевому вбранні. Смілива міні-сукня від дизайнерки Магди Бутрім була прикрашена трояндою і рюшами. Ешлі, ведуча шоу Barbie Dreamhouse Challenge на HGTV, поєднала сукню з ледь помітними рожевими туфлями на підборах і великими сережками.

У підписі до публікації вона написала: "Завжди щось готую, тільки не на кухні".

Модель plus-size явно почувалася неймовірно в цьому образі, оскільки слідом вона також поділилася відео, в якому позувала в різних позах. Шанувальники поспішили прокоментувати відео, зазначивши, який чудовий вигляд вона має, тоді як інші не могли повірити, що в неї троє дітей.

Нагадаємо, Ешлі Грем сходила на вечірку в блискучій мінісукні з декольте.

Також Фокус писав, що Ешлі Грем показала закулісні знімки зі зйомок Barbie Dreamhouse Challenge.