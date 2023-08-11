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Стиль життя

Періс Гілтон продемонструвала із сином однакові підвіски (фото)

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Фото: Instagram parishilton | Періс Гілтон

Знаменитість показала, як підріс її первісток.

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42-річна американська світська левиця Періс Гілтон приміряла із сином однакові підвіски. Кадрами з первістком зірка соцмереж ділиться у своєму Instagram.

Знаменитість опублікувала в Instagram Story коротке відео, на якому її шестимісячний син Фенікс сидів у автокріслі, коли вони готувалися сісти в машину, щоб сісти на борт літака.

У ролику зірку можна було побачити в сірій футболці із зображеннями. Вона також одягла кольорове намисто з підвіскою з бісеру, а також чорну кепку на свої платиново-світлі коси, які були укладені назад у зачіску.

Періс взяла малюка Фенікса, якого вона виховує зі своїм чоловіком Картером Реумом, з автокрісла, щоб покласти його на руки.

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Фенікс, їхня перша спільна дитина, був одягнений у білу футболку та коричневий комбінезон. Модель одягла сину чарівне рожеве намисто, яке пасувало до її власного.

У ролику Фенікс з цікавістю дивився на камеру, коли зіркова мама наблизила його обличчя.

Періс Гілтон із сином Fullscreen
Періс Гілтон із сином
Фото: Скріншот
Періс Гілтон із сином Fullscreen
Періс Гілтон із сином
Фото: Скриншот

Малюк народився на початку 2023 року за допомогою сурогатної матері.

Нагадаємо, Періс Гілтон у капелюсі від Руслана Багінського відвідала фестиваль.

Також Фокус писав про суперсилу Періс Гілтон.