61-річна Дженніфер Кулідж розповіла, що завадило їй мати дітей

Актриса зізналася, що діти могли б скрасити її життя в Лос-Анджелесі, де їй зараз нудно.

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Акторка Дженніфер Кулідж, найвідоміша публіці за ролями мами Стіфлера в "Американському пирозі" і Тані Макуейд у недавньому гучному серіалі HBO "Білий лотос", зізналася, що відмовилася від материнства, тому що хотіла залишатися молодою душею, а наявність дітей змусила б її подорослішати. Про це зірка розповіла в інтерв'ю британському GQ.

"Я дуже, дуже незріла, гадаю, це утримує мене від дітей, тому що я ніби, як дитина. Можливо, якби в мене були діти, мені довелося б подорослішати", — підкреслила вона.

Кулідж думає, що більше б цінувала своє життя в Лос-Анджелесі, якби у неї були діти, а зараз їй просто нудно там, де вона живе.

Ще одна причина, чому вона не народила, — звичка зустрічатися із сильними чоловіками.

"У мене ніколи не було спокійного хлопця, який був би просто сповнений радості, розумієте? Типу, той, хто сміється над усіма вашими недоліками. Я ніколи не вибираю собі такого", — зізналася знаменитість. Дженніфер ніколи не страждала від нестачі уваги, а торік і зовсім розповіла, що переспала з 200 чоловіками завдяки своїй сумнозвісній ролі мами Стіфлера понад два десятиліття тому.

Картини "Блондинка в законі" і "Американський пиріг" зробили ім'я Дженніфер символом для любителів комедії, але її роль у "Білому лотосі" ще більше прославила її. Актриса отримала нагороди "Золотий глобус", "Еммі", Critics Choice Awards і SAG Awards.

Нещодавно акторка, яка мала вести "Суботнім вечором у прямому ефірі" до страйку сценаристів, зустрілася із зіркою "Ведмедя" Джеремі Алленом Вайтом у рамках серії інтерв'ю Variety "Актори про акторів".

Вона відверто розповіла про свою кар'єру, розмірковуючи про те, що вона назвала "фатальним недоліком" у дні свого раннього успіху наприкінці 1990-х — початку 2000-х років. Актриса поділилася, що ніколи не мала планів побудови довгострокової кар'єри:

"Тепер, коли я досить доросла, щоб по-справжньому озирнутися на своє життя і, звичайно ж, на свої помилки, я бачу їх багато. Але в мене ніколи не було жодної стратегії. Я просто ходила з роботи на роботу. Повинна сказати, що зробила жахливу помилку, не осідлавши хвилю, яка в мене була на початку. Це було щось на кшталт 90-х, коли в мене були "Блондинка в законі", "Найкращий на шоу" та "Американський пиріг". А потім була "Історія Попелюшки" тощо. Але був момент. Була хвиля, на якій я справді могла б піднятися, але я сильно відволіклася. Я почала переслідувати хлопців. Я просто думала, що в мене є все моє життя. Я отримала кілька робіт, але в мене не було плану. І я думаю, що це був мій фатальний недолік, тому що потрібно було так багато часу, щоб потім щось запрацювало".

Раніше Фокус писав, що Дженніфер Кулідж потрапила до рейтингу найвпливовіших людей 2023 року за версією Time.