У блискучій мінісукні: Джей Ло виступила в таверні на Капрі (фото, відео)

Таверна Anema e Core славиться вечорами пісень і танців, на яких багато знаменитостей співають одну або дві композиції.

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54-річна американська співачка й акторка Дженніфер Лопес стала душею вечірки під час святкового вечора в знаменитій Taverna Anema e Core ("Таверна серця і душі") на Капрі. Зірка виконала кілька пісень для публіки, перш ніж повернутися до США. Про це пише Daily Mail.

Знаменитість сяяла в срібній мінісукні з довгим рукавом. Дружина Бена Аффлека доповнила розкішний ансамбль великою каблучкою з діамантом на лівій руці, каблучкою зі смарагдом на правій і блискучими сережками з підвісками. Джей Ло зібрала своє волосся у вільний хвіст і зробила легкий макіяж.

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Таверна Anema e Core славиться вечорами пісень і танців, на яких багато знаменитостей співають одну або дві пісні. На відео, знятих відвідувачами закладу, видно, як володарка Греммі співає свій власний хіт Let's Get Loud. Вона також виконала I Will Survive.

Імпровізований виступ став завершальною подією її поїздки до Італії.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес була помічена під час пляжної фотосесії на узбережжі Амальфі.

Також Фокус писав, що Дженніфер Лопес показала фігуру в нижній білизні.