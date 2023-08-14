Дженніфер Лопес позувала в купальнику наймоднішого кольору літа 2023 (фото)

Тренд на рожевий, який отримав назву Барбікор, досі актуальний серед знаменитостей.

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54-річна американська співачка й акторка Дженніфер Лопес продемонструвала свою підняту фігуру в купальнику самого кольору літа 2023 року. Знаменитість потрапила в кадр папараці, гріючись на сонці в Позітано, Італія. Про це пише Daily Mail.

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Базікаючи зі своїми друзями на пляжі, Дженніфер напевно звертала на себе увагу у відвертому ніжно-рожевому купальнику з вирізами, який ідеально підкреслював її вигини. Знаменитість поєднала купальник із саронгом у чорно-білу смужку, який вона обгорнула навколо талії, відпочиваючи на шезлонгу.

Підкресливши свій образ, Джей Ло одягла пару модних сонцезахисних окулярів, золоте кольє і браслет. Трохи пізніше зірка накинула зверху білу пляжну сукню.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес стала душею вечірки під час святкового вечора в знаменитій Taverna Anema e Core ("Таверна серця і душі") на Капрі. Зірка виконала кілька пісень для публіки.

Також Фокус писав про відпочинок Джей Ло в крихітному білому бікіні.