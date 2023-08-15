Поїздка принца Гаррі до Японії демонструє довіру Меган Маркл до нього, — експерт

Після поширення чуток про ймовірне розлучення пари герцог Сассекський вирушив сам на Близький Схід.

Related video

Поїздка принца Гаррі до Японії без дружини демонструє довіру Меган Маркл до нього. Про це пише Mirror.

Експерт із відносин вважає, що шлюб королівської пари все ще тримається і має "міцну основу довіри" — попри постійні чутки про розлучення.

Кейт Менсфілд поділилася своїми думками, сказавши, що нещодавня поїздка герцога Сассекського до Японії без дружини свідчить про те, що вони вірять одне в одного.

Менсфілд вважає, що рішення колишньої акторки залишитися в їхньому будинку в Монтесіто, штат Каліфорнія, зі своїми дітьми Арчі та Лілібет є "ознакою двох людей, яким комфортно бути незалежними одне від одного".

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty

Менсфілд пояснила, що люди у стосунках повинні прагнути мати певну незалежність, щоб допомогти розвивати окремі інтереси та цілі.

Вона зазначила, що проведення часу окремо, коли це доречно, "може відображати розуміння та підтримку професійних чи особистих починань одне одного".

Фахівчиня додала, що рішення герцога Сассекського самостійно летіти до Японії стало можливим завдяки здоровому та відкритому спілкуванню.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Вона також припустила, що поїздка була "можливістю для Меган і Гаррі поговорити про їхні майбутні цілі, баланс особистих прагнень і те, як вони можуть продовжувати підтримувати та зміцнювати свої стосунки, переслідуючи власні інтереси".

Нагадаємо, Меган Маркл зʼявилася на публіці в безрукавці за 250 доларів.

Також Фокус писав про "перевірку реальності" від Букінгемського палацу принцу Гаррі та Меган Маркл.