Міллі Боббі Браун розповіла про планування весілля

Зірка "Дуже дивних справ" у новому інтерв'ю також згадала про бажання тримати своє життя в секреті.

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19-річна британська акторка і модель Міллі Боббі Браун розповіла про своє хвилювання з приводу заручин з 21-річним Джейком Бонджові. Також у новому інтерв'ю Women's Wear Daily знаменитість розповіла про планування їхнього весілля.

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Зірка серіалу "Дивні дива" сказала про своє майбутнє торжество: "Я можу сказати, що планування йде. Це так весело. І це такий захопливий період у моєму житті".

Акторка додала, що вважає за краще тримати своє особисте життя в таємниці, щоб зберегти для себе особливі моменти.

"Я думаю, що, ймовірно, затягую фіранки, тому що в житті так багато моментів, які трапляються тільки один раз, — сказала вона. — І мати загальну думку і погляди на це просто здається мені неприродним. Тому я вважаю важливим зберігати ці речі — ці маленькі дорогоцінні моменти життя — дуже близько до грудей".

Міллі Боббі Браун і Джейк Бонджові Фото: Instagram milliebobbybrown

Нагадаємо, акторка оголосила про те, що виходить заміж за свого 20-річного коханого Джека Бонджові. У своєму Instagram-акаунті юна зірка Міллі Боббі Браун опублікувала фотографію разом із хлопцем, який є сином легендарного співака Бонджові.

Також Фокус писав, що Міллі Боббі Браун була помічена на прогулянці з нареченим у Нью-Йорку.