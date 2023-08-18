Брітні Спірс планує записати новий альбом на фоні розлучення

Шанувальники в захваті від того, що зірка може незабаром випустити альбом.

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41-річна американська співачка Брітні Спірс заявила про наміри записати новий альбом на фоні розлучення із Семом Асгарі. Про це пише PageSix.

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"У неї є новий письменницький табір, і вона отримує пісні від деяких відомих артистів", — повідомив ексклюзивно інсайдер, близький до зірки поп-музики.

Незважаючи на те, що останнім часом Спірс була зайнята написанням своїх довгоочікуваних мемуарів "Жінка в мені", інше джерело поділилося: "В ідеалі вона хотіла б записати платівку та, можливо, пісню для випуску книги".

Брітні Спірс Фото: Getty Images

З 2016 року володарка "Греммі" не випускала жодного альбому. У травні цього року вже з'являлися чутки про те, що Спірс почала говорити про "новий запис і отримала безліч пропозицій, деякі з яких вона відхилила", включаючи співпрацю з Бейонсе.

"Принадність того, що Брітні знову вільна, полягає в тому, що вона вперше за дуже довгий час може командувати, і вона робитиме це у своєму власному темпі", — сказало тоді джерело.

Новина про те, що співачка офіційно закладає основу для нового альбому, з'явилася лише через день після того, як її чоловік подав на розлучення. 29-річний Сем Асгарі назвав "непримиренні розбіжності" причиною розлучення пари та попросив, щоб Спірс оплачувала подружню підтримку та гонорари його адвокатів.

Пара пов'язала себе узами шлюбу на таємній церемонії у червні 2022 року після кількох років знайомства. Того ж року у Спірс стався викидень.

Також Фокус писав про причини розлучення Брітні Спірс та Сема Асгарі.