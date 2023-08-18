Україну на конкурсі "Міс Всесвіт"- 2023 представить киянка Ангеліна Усанова

Ангеліну вибрали після онлайн-інтерв'ю та голосування.

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Киянка Ангеліна Усанова представить Україну на конкурсі краси "Міс Всесвіт" в 2023 році. Про це повідомляється на сторінці конкурсу "Міс Україна Всесвіт" в Instagram.

Через повномасштабну війну з Росією організатори конкурсу "Міс Україна Всесвіт", як і торік, відмовились від дефіле та конкурсу талантів.

Ангеліна Усанова

Учасницу конкурсу вибрали онлайн. Спочатку було проведено Zoom-інтерв’ю з кандидатками, після якого обрали трьох фіналісток, а потім провели онлайн-голосування журі. Ангеліна Усанова стала переможницею.

18 листопада цього року Ангеліна поїде на міжнародний конкурс краси у Сальвадор.

А до цього Ангеліна отримає корону у Києві. Нині вона у США, де готується до конкурсу.

Що відомо про Ангеліну Усанову

Дівчина є веганкою, захоплюється йогою та здобула титул майстра в ашрамах Австрії та Індії. Також вона є звуковою цілителькою. Вона розмовляє сімома мовами. Зокрема, Ангеліна розмовляє французькою, німецькою та японською.

Ангеліна Усанова

Ангеліна сама пише та виконує пісні. Також дівчина допомогає волонтерам. З початку війни вона проводила благодійні концерти з метою збору коштів на гуманітарну допомогу, організовувала житло для українських біженців в Європі, надавала моральну підтримку постраждалим від війни за допомоги йоги, медитації та саунд-хілінгу, зібрала та передала кошти для покупки машин на фронт для проєкту "Швидка евакуація".

Ангеліна Усанова

Нагадаємо, минулого року Україну на конкурсі "Міс Всесвіт" у США представляла модель Вікторія Апанасенко з Чернігова. Вона не пройшла до фіналу, натомість отримала нагороду Spirit of Carnival Award і виграла конкурс національних костюмів.

Вбрання Вікторії продали на благодійному аукціоні за понад 10 тисяч доларів, а зібрані кошти відправили на протезування українським військовим.