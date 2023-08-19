"Висміяти місцевих царьків": Горбунов виправдався за серіал про Поворознюка (відео)

За словами продюсера, дії 24-серійного фільму, на зйомки якого з бюджету виділяли 33 млн гривень, мали відбуватися в неіснуючому СМТ Інгулець, де є "місцевий цар", на кшталт Олександра Поворознюка.

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Відомий український ведучий і продюсер Юрій Горбунов після скандалу через знімання серіалу за 33 мільйони бюджетних гривень, зізнався, що в сюжеті хотів висміяти таких "місцевих царьків", як скандальний підприємець Олександр Поворознюк, а не робити з них героїв. Про це він сказав в інтерв'ю українській телеведучій Аліні Доротюк.

"Люди, які розігнали, що це буде серіал про Поворознюка, якихось втікачів-айтішників. Жоден із цих людей не читав сценарій. А сценарій дуже простий: починається війна, два айтішники в Харкові йдуть у військкомат, їм відмовляють... Вони вирішують продовжувати робити свій стартап, переїхати на захід України, щоб завершити його і донатити на ЗСУ", — розповів Горбунов.

За словами продюсера, дії 24-серійного фільму мали відбуватися в СМТ Інгулець, якого не існує, де є "місцевий цар", на кшталт Олександра Поворознюка.

"Наше головне завдання висміяти таких царьків, які почуваються королями, навіть вищими за владу в районному центрі. Щоб було зрозуміло, хто він як виглядає, ми придумали, що це такий як Поворознюк... Щоб показати всю його гордовитість і нікчемність. Це ім'я загальне, щоб людям, які приймають наші заявки, було зрозуміло, про кого йдеться", — зазначив Горбунов.

Продюсер також додав, що не дивився російський серіал "Жуки", який за сюжетом нагадує "СМТ Інгулець".

"Я не дивився серіал "Жуки", але не впевнений, що там є донати на ЗСУ, блокпости, чергування на блокпостах, полювання на ДРГ-шників і врешті-решт наші герої стають реальними героями, тому що вони ловлять ФСБ-шників", — пояснив Горбунов.

Нагадаємо, 19 липня стало відомо, що Юрій Горбунов збирається зняти серіал за 33 мільйони гривень бюджетних коштів. Фірма шоумена виграла тендер на знімання картини "СМТ Інгулець" про айтішників, які, за сценарієм, під час війни тікають із Харкова в село в Кіровоградській області, де всім керує фермер Паровоз на прізвисько "Батя". У мережі припускали, що його прототипом став аграрій Олександр Поворознюк.

На своє виправдання Горбунов зазначив, що за 24 серії, які заплановані, це зовсім невеликі гроші та попри війну важливо продовжувати знімати фільми, щоб веселити людей. Однак після скандалу все-таки відмовився знімати серіал за держкошти.