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Стиль життя

Кейт Бекінсейл зробила татуювання на честь свого покійного кота (фото)

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Фото: Kate Beckinsale/Instagram | Кейт Бекінсейл зробила татуювання із зображенням кота

Акторка нанесла зображення кішки на внутрішній стороні передпліччя.

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50-річна британська акторка Кейт Бекінсейл досі переживає смерть свого улюбленого кота Клайва, який помер у червні, залишивши її з розбитим серцем. Щоб трохи полегшити свій біль від втрати, знаменитість зробила пам'ятне татуювання, присвячене її вихованцеві. Відповідним фото вона поділилася у своєму Instagram-акаунті.

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На знімку Бекінсейл показала татуювання із зображенням свого померлого улюбленого вихованця на прізвисько Клайв, навколо якого набиті зірки.

"Це дійсно допомогло", — написала Бекінсейл у підписі до посту, мабуть, маючи на увазі, що татуювання трохи полегшило її горе від втрати пухнастого друга.

"Велике спасибі @_dr_woo", — додала вона, відзначивши тату-майстра з Лос-Анджелеса Докту Ву, який відомий своїми докладними малюнками тварин.

Бекінсейл повідомила підписникам в Instagram про смерть Клайва ще в червні емоційним постом. Поділившись фотографією сіро-білого кота Клайва, загорнутого в рожеву ковдру, що влаштувався у неї на грудях, вона написала: "Клайв помер. У мене поки немає сил робити монтаж або навіть дивитися на його фотографії. Моє серце абсолютно і повністю розбите".

Причину смерті Клайва Бекінсейл не називала, хоча раніше говорила, що він "досить старий".