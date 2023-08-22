Роман Білик, соліст гурту "Звєрі" видалив усі антивоєнні пости і виступив перед ЗС РФ

Раніше Роман, також відомий, як Рома Звір, висловлювався проти війни в Україні.

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Роман Білик, також відомий під псевдонімом Рома Звір, соліст російського гурту "Звери", виступив перед російськими військовими, які перебувають в Україні. Раніше він висловлювався проти війни. Тепер ці пости видалено. Відео Романа у військовій формі розмістив "військкор" Семен Пегов у своєму телеграм-каналі.

Пегов опублікував відео, на якому Білик у шоломі та бронежилеті перебуває в розташуванні одного з формувань так званої ДНР і спостерігає за пуском снаряда.

Роман Білик і Герман Осипов Фото: Скриншот

Після Роман і ще один учасник гурту "Звери", гітарист Герман Осипов виконують пісні для солдатів ЗС РФ. Пегов зазначає, що це було "Оперативно-бойове тактичне формування" під назвою "Каскад".

Після вторгнення ЗС РФ в Україну гурт "Звери" зробив у своєму фейсбуці пост із засудженням війни. Сам Білик висловився проти вторгнення у своєму особистому акаунті в Instagram. Зараз обидва ці пости недоступні, або видалені.

Антивоєнний пост гурту "Звери" Фото: Скриншот

Нагадаємо, у червні 2023 року гурт "Звери" мав виступати хедлайнером на безоплатному концерті в межах Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ) на Палацовій площі.

30 травня один з організаторів ПМЕФ, фонд "Росконгрес", анонсував виступ на концерті гурту "Звери".

Однак після виступ гурту було скасовано, як повідомляли російські ЗМІ, саме через висловлювання Романа Білика та його антивоєнну позицію. Його в підсумку замінив гурт "Чиж та Co".

Депутат законодавчих зборів Санкт-Петербурга Костянтин Чебикін особисто просив заборонити виступ гурту "Звери", оскільки він — "образа всіх, хто сьогодні, ризикуючи своїм життям, забезпечує безпеку інтересів Росії та її населення".

Варто нагадати, але в дитинстві Роман Білик кілька років жив у Маріуполі. Про що сам говорив в інтерв'ю, зазначаючи, що бував там багато років тому.

"Дуже давно, років п'ятнадцять тому. Мої дідусь і бабуся були з Горлівки, але коли дідусь помер, ми перевезли бабусю в Таганрог і більше туди не поверталися. Близько чотирьох років, з 12 і до 16, я прожив у Маріуполі. Ось його я запам'ятав добре. До речі, у Маріуполі я вчив у школі і українську мову, і літературу. І зараз спокійно розумію українську мову. Але, звісно, сам не розмовляю: немає практики", — говорив Рома Звір в інтерв'ю.

Також він неодноразово виступав в Україні з концертами. У 2018 році "Звєрі" мали зіграти на фестивалі Atlas Weekend у Києві, але виступ скасували.

Нагадаємо, раніше в окупованому Донецьку побував російський співак Григорій Лепс.