Принца Гаррі висміяли за фотошоп своєї зачіски (фото)

У своїй книзі "Запасний" герцог Сассекський критикував раннє облисіння брата, принца Вільяма.

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Принц Гаррі зазнав насмішок після того, як на сайті технологічної організації BetterUp з'явилося його фото, де він постав із густою шевелюрою. Як пише Scottish Daily Express, це не залишилося непоміченим серед тих, хто пильно стежить за герцогом Сассекським і його віковими змінами.

Як відомо, руда шевелюра Гаррі останніми роками помітно поріділа, незважаючи на те, що раніше він коментував випадіння волосся свого брата принца Вільяма.

У герцога Сассекського вже видно залисини Фото: Hello/скриншот

Світлина не справила враження на королівську авторку і біографку герцога Сассекського Анжелу Левін, яка нещодавно заявила, що є ознаки того, що "ми можемо повернути "старого" Гаррі після того, як він мав щасливий і розслаблений вигляд під час поїздки в Азію". Однак у розмові з GB News вона назвала його "жалюгідним" за те, що він нібито підправив свою зовнішність за допомогою фоторедактора.

"Це для того, щоб він мав привабливіший вигляд. Ми всі знаємо, що він втратив волосся, і ми знаємо, що він дуже грубо ставився до Вільяма, який облисів раніше за Гаррі, тому що він старший. Він відпустив багато дурних жартів на його адресу, і він зробив це у своїй книзі "Запасний", але тепер і в нього є залисини. Тому він затемнив волосся і трохи підфарбував верхівку Це виглядає жалюгідно".

Принц Гаррі — директор із впливу в технологічній організації BetterUp Фото: Скриншот

Гаррі всього на два роки молодший за свого брата, але експерти припускають, що він ще не став таким же лисим, як і Вільям.

Трихолог Марк Блейк раніше передбачив, що Гаррі "залишилося приблизно 18 місяців, перш ніж йому доведеться поголити волосся, тому що зараз воно таке тонке на маківці". Водночас лікар зазначив, що процес можна сповільнити, використовуючи правильні препарати.

Раніше Фокус писав, що принц Гаррі і король Чарльз III призначили дату для "мирних переговорів". Щоправда, представники Сассексів уже поспішили спростувати цю інформацію.