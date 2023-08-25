Марго Роббі проходила прослуховування на роль в "Американській історії жахів"

Оскільки фільм "Барбі" став найкасовішим фільмом 2023 року, з'ясувалося, що її кар'єра могла прийняти інший оборот.

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У 33-річної австралійської акторки Марго Роббі могла скластися кар'єра інакше, оскільки стало відомо, що вона проходила прослуховування на роль у серіалі "Американська історія жахів". Про це пише Daily Mail.

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На рахунку Роббі було кілька невеликих ролей у кіно і на телебаченні, перш ніж вона отримала свою першу головну головну роль у серіалі ABC "Пан-Ам", який тривав один сезон у 2011-2012 роках. Через рік після цього вона знялася в ролі Наомі Лапальї разом з Леонардо Ді Капріо у фільмі 2013 року "Вовк з Волл-стріт", який приніс актрисі всесвітню популярність.

Марго Роббі Фото: Instagram @kateyoung

Однак між Pan-Am і "Вовком з Волл-стріт" Роббі пробувалася на роль у другому сезоні антології жахів каналу FX "Американська історія жахів: Психлікарня". Кастинг-директор Ерік Доусон розповів, що прослуховування Марго на невідому роль, якою багато фанатів вважають Грейс Ліззі Брошер, — одне з його улюблених прослуховувань.

"Марго, напевно, одне з моїх улюблених прослуховувань усіх часів, і це було якраз перед тим, як вона спалахнула. Вона була такою зіркою, — сказав він. — Це було божевілля, її зоряна привабливість, коли вона увійшла в кімнату. Попри те, що вона не отримала цю роль, це була одна з тих речей, до яких ви звертаєтесь як директор із кастингу: "Це зірка, що нам із нею робити?". Однак одразу ж ми виключили її можливість найняти. Але це справді кумедна частина кастингу — бачити людей, чия кар'єра тільки зростає".

Марго Роббі у фільмі "Вавилон" Фото: Скриншот

Після того, як Роббі зіграла разом з Ді Капріо у "Вовку з Волл-стріт", вона почала працювати серед представників голлівудської еліти. Вона знялася разом з Віллом Смітом у фільмі "Фокус" 2015 року і Тіною Фей у "Віскі-танго-фокстрот" 2016 року, а пізніше того ж року увійшла до кіновсесвіту супергероїв із "Загоном самогубців".

Марго Роббі в "Загоні самогубців" Фото: Скриншот

Свою першу номінацію на "Оскара" вона отримала за роль фігуристки Тоні Гардінг у фільмі "Я, Тоня" 2017 року. Надалі вона зіграла королеву Єлизавету I у фільмі 2018 року "Марія — королева Шотландії" і акторка Шерон Тейт у фільмі Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді" 2019 року.

Тепер вона виходить на абсолютно новий рівень слави з фільмом "Барбі", який б'є рекорди касових зборів, ставши першим фільмом, знятим жінкою-режисером, що заробив 1 мільярд доларів по всьому світу.

Також Фокус писав, що стало відомо, скільки заробить Марго Роббі на "Барбі".