У вересні 2023 родичі покійного монарха зберуться в її літній резиденції Балморал.

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Принц Вільям очолить церемонію вшанування памʼяті королеви Єлизавети ІІ в роковини її смерті у вересні 2023 року. Про це пише Mirror.

Майбутній король Великобританії та його дружина Кейт Міддлтон візьмуть участь у спеціальному вшануванні памʼяті покійного монарха у шотландській резиденції Балморал, проте принц Гаррі та Меган Маркл не приєднаються до них.

Повідомляється, що герцогів Сассекських не запрошували приєднатися до родини. Втім, деякі джерела стверджують, що подружжя повинне бути у США, оскільки їхній первісток Арчі в той час піде до навчального закладу.

Попри це, герцог Сассекський повернеться до Сполученого Королівства — щоб відвідати щорічну благодійну акцію WellChild 7 вересня 2023.

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Королівська родина Великобританії Фото: Getty Images

А 8 вересня принц та принцеса Уельські відвідають собор Святого Давида в Південному Уельсі, щоб провести церемонію вшанування памʼяті покійної королеви Єлизавети ІІ, яка померла восени 2022 у віці 96 років.

Інсайдер сказав, що старший онук монарха "віддасть шану життю та спадщині Єлизавети II, а будь-яке повідомлення буде спрямоване в майбутнє".

"Це буде емоційний день для всієї королівської родини, а також для багатьох людей по всій Британії, які визнають цю дату", – продовжило джерело.

Члени королівської родини, включаючи принца Ендрю та його колишню дружину Сару Фергюсон, принца Вільяма та Кейт Міддлтон, королеву Каміллу та короля Чарльза ІІІ, принца Едварда, відзначатимуть роковини смерті королеви у своїй літній резиденції в замку Балморал, Шотландія.

Королівська родина Великобританії Фото: Getty Images

Нагадаємо, чому принц Ендрю вже приїхав до шотландської резиденції.

Також Фокус писав про образу принца Вільяма на меншого брата.