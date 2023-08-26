Ешлі Грем стала героїнею вересневого випуску Vogue

В інтерв'ю журналу мати трьох дітей розповіла про свій шлях у світі моди.

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35-річна американська супермодель Ешлі Грем з'явилася на обкладинці вересневого номера Vogue Germany. Модель plus-size позувала для глянцю в кількох образах і дала інтерв'ю, в якому обговорила різні аспекти роботи у світі моди.

На головному фото для обкладинки Грем мала чудовий вигляд у фіолетовій сукні, розшитій паєтками і шлейфом. Знаменитість доповнила блискучий ансамбль парою блискучих сережок.

Грем почала своє інтерв'ю з розповіді про дискримінацію, якої вона зазнала через свій розмір у перші роки своєї роботи в індустрії моди.

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"Один із перших фотографів, з якими я працювала, сказав моїй матері: "Якщо Ешлі схудне і перейде з 12-го розміру на 6-й, вона зможе працювати весь час. Тоді мені було 12 років. Я можу собі уявити, як молоді дівчата мають ставитися до соціальних мереж у наші дні".

Далі мати трьох дітей заявила, що її завжди влаштовував її розмір, особливо в молоді роки.

"Я прекрасно усвідомлювала, що мої стегна труться одне об одне, що жир на животі випирає з-під джинсів, що мої руки більші, ніж у моїх подруг", — сказала вона.

Грем також розповіла, як вона навчилася любити свою фігуру, після народження трьох дітей.

"Я не хочу брехати собі і казати: "Беллі, після трьох дітей ти маєш такий прекрасний вигляд!" Але я можу прийняти і полюбити своє тіло і подякувати йому за те, що у мене народилися троє здорових дітей", — сказала вона.

На закінчення модель розповіла про бодіпозитив і свої надії на майбутнє.

"День, коли стане нормою взагалі не говорити про тіло людини, яка носить одяг на розмір більший. Тоді ми дізнаємося, що наступний крок до змін нарешті зроблено. Я проклала шлях жінкам і досі прокладаю його", — підсумувала Ешлі.

Раніше Фокус писав, що Ешлі Грем, яка пострункішала, позувала в рожевій міні-сукні.