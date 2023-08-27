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Стиль життя

Меган Маркл думає, що Великобританія не заслуговує на неї, — експерт

Меган Маркл, візит принца гаррі в європу, меган маркл в європі, роковини смерті королеви, ігри нескорених 2023
Фото: Getty Images | Меган Маркл

Восени 2023 герцоги Сассекські відвідають разом Європу, проте не батьківщину принца Гаррі.

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Королівство Великої Британії недостатньо підходить для дружини принца Гаррі Меган Маркл. Про це пише Mirror.

42-річна колишня американська акторка не приєднається до свого чоловіка, коли він у вересні 2023 вилетить до Сполученого Королівства на щорічну благодійну акцію WellChild у Лондоні.

Королівська експертка і британська телеведуча Тесса Данлоп зазначила, що відсутність герцогині Сассекської "багато говорить" про те, як вона думає про те, щоб знову поїхати до Британії.

Втім, Маркл зустрінеться зі своїм чоловіком у Дюссельдорфі, Німеччина, на Іграх Нескорених через кілька днів після зупинки принца Гаррі в його рідному місті.

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Меган Маркл Fullscreen
Меган Маркл
Фото: Getty Images

"Схоже, вона не прикрашає Лондон своєю присутністю, — сказала Данлоп. — Рідкісний сассекський подвійний акт зберігається для Німеччини, де герцогиня допомагатиме Гаррі з церемонією закриття".

Данлоп додала: "У цьому випадку я підозрюю, що те, що Меган не з’явилася в Лондоні, говорить більше про її антипатію до Британії, ніж про стосунки пари. Ми її не заслуговуємо, принаймні так вона, ймовірно, вважає".

Крім цього, є невирішене питання щодо безпеки королівської пари у Великобританії, адже охорону в подружжя Букінгемський палац забрав після складання ними обовʼязків. Вони самі платять за сек'юриті у США.

Меган Маркл Fullscreen
Меган Маркл
Фото: Getty Images

Нагадаємо, чому принца Гаррі та його дружини насправді не буде в Балморалі на роковини смерті королеви Єлизавети ІІ.

Також Фокус писав про критику Меган Маркл королівською експерткою Анджелою Левін.