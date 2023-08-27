Різ Візерспун, Брук Шилдс та інші: зірки показали вихованців у Національний день собак (фото)

Знаменитості показали любов до своїх пухнастих друзів, щоб відзначити свято.

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Національний день собак відзначають 26 серпня, і зірки від Джастіна Теру до Різ Візеспун поділилися чарівними фотографіями своїх собак, щоб відсвяткувати свято.

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Холлі Беррі розмістила в Instagram кілька фотографій двох своїх пухнастих лабрадуделів, зокрема миле селфі, на якому вона тягнулася поцілувати одного з них.

"За кожною сильною жінкою стоять її собаки, які слідують за нею у ванну, — пожартувала вона в підписі. — Усіх із Національним днем собак!"

Наомі Воттс показала свого собаку Іззі, подякувавши притулку Лос-Анджелеса, де вона її взяла.

"Вітаю Іззі з #nationaldogday. Ми любимо тебе так сильно. Твої обійми, нескінченні ігри і навіть твоє смердюче дихання — це те, заради чого ми всі живемо. Посилаю любов усім іншим цуценятам", — написала вона в підписі до публікації.

Джастін Теру, ще один прихильник усиновлення і порятунку собак із притулків, поділився відео-нарізкою у своїй історії в Instagram, щоб відзначити свято пухнастих друзів. "З національним днем собак!" — написав він поверх відео, в якому було показано кілька фрагментів пітбуля Куми.

Він також поділився милим відео, де цуценя сиділо у нього на колінах і висунуло голову з відчиненого вікна машини, а 52-річний Теру з любов'ю дивився на нього.

Джастін Теру зі своїм улюбленцем Фото: Instagram/justintheroux

Брук Шилдс також приєдналася до веселощів і в суботу відсвяткувала Національний день собак. Вона поділилася серією фотографій свого нового цуценя Тузі, якого вона прийняла у свою сім'ю в липні.

"З #NationalDogDay вас!!!", — підписала 58-річна Шилдс публікацію, в якій також було її селфі з Тузі.

Національний день собак для Різ Візерспун став можливістю поділитися зі своїми собаками одним з її улюблених занять — читанням.

Візерспун, власниця чотирьох собак, опублікувала фотографію, на якій вона позує зі своїм французьким бульдогом, тримаючи в руках роман Енн Петчет "Том Лейк", який цього місяця був представлений в її книжковому клубі.

"Мій завжди улюблений друг з читання", — написала 47-річна акторка про своє цуценя.

Періс Гілтон також поділилася даниною поваги своїм пухнастим друзям, написавши: "Дуже люблю всіх своїх малюків!🥰🐶".

Раніше Фокус писав, що у дітей принца і принцеси Уельських дуже щасливе дитинство, оскільки в їхній родині є собака.