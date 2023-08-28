Адель знепритомніла під час концерту в Лас-Вегасі

Співачка вже довгі роки страждає від ішіасу, або запалення сідничного нерва.

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Співачка Адель зізналася, що знепритомніла за лаштунками під час серії концертів у Лас-Вегасі. Про це пише Page Six.

Адель розповіла, що її довелося "піднімати з підлоги" після того, як у неї стався напад ішіасу. Вона поговорила із шанувальниками і журналістами після концерту в Caesars Palace.

"Я збираюся сісти і дати відпочинок своєму ішіасу", — сказала 35-річна співачка про свій хронічний біль у спині.

Адель у Лас-Вегасі

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Ішіас, або ішіалгія — це запалення сідничного нерва. Виникає в разі компресії нерва і супроводжується гострим болем у попереку, який може супроводжуватися онімінням ніг. Біль посилюється під час ходьби, нахилів, тривалого сидіння. Адель страждає від ішіасу вже багато років.

На попередньому шоу Адель розповіла про біль у спині, коли стріляла в публіку футболками з ручної гармати.

"Тепер мені потрібні помічники, щоб просто перебратися на інший бік сцени. І я змушена ходити вперевалку, тому що у мене дуже сильний ішіас", — пожартувала вона тоді.

Співачка і раніше говорила про свої проблеми зі здоров'ям, але не зізнавалася, коли це почалося.

Один із концертів Адель у Лас-Вегасі

До непритомності співачка прокоментувала манеру деяких фанатів кидати різні предмети на сцену. Вона попередила, що з нею цього робити не варто.

"Ви помітили, як люди зараз забувають чортів етикет шоу і просто жбурляють всяку нісенітницю на сцену? Ви це бачили? Я, чорт забирай, попереджаю, у мене нічим кидати не треба. Я, чорт забирай, уб'ю того, хто це зробить", — заявила співачка.

Коментарі співачки послідували за низкою інцидентів, коли в артистів кидали усім підряд: від мобільних телефонів, непристойних секс-іграшок, величезного сирного кола і навіть людського попелу — під час живих виступів.

Нагадаємо, в Карді Бі кинули пластиковою склянкою з напоєм, але вона в боргу не залишилася, і жбурнула в неввічливого фаната своїм мікрофоном.