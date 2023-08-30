Стало відомо, що Меган Маркл заборонили говорити у "Форс-мажорах"

Колишня американська акторка покинула популярний проєкт після сьомого сезону.

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Творець популярної юридичної драми "Форс-мажори" заявив, що королівська родина Великобританії наполягала на видаленні конкретної репліки Меган Маркл. Про це пише Hollywood Reporter.

56-річний Аарон Корш, автор популярного в США шоу, у якому дружина принца Гаррі з’являлася протягом семи сезонів, нещодавно розповів, як все змінилося на знімальному майданчику після того, як Меган почала зустрічатися з принцом Гаррі, а також про дивні вимоги Букінгемського палацу.

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За словами шоуранера, королівська родина "зважила на деякі речі" —зокрема те, що героїня герцогині Сассекської, Рейчел Елізабет Зейн, сказала в епізодах, знятих після того, як вони з Гаррі почали зустрічатися.

Меган Маркл Фото: Скріншот

Він сказав, що було одне конкретне слово, "poppycock", що на сленгу означає нісенітницю, але був змушений змінити це після того, як на це нібито наклали вето королівські особи.

Маркл говорила: "Те, що сказала моя родина, це нісенітниця". І в Букінгемському палаці не захотіли, щоб цю фразу з вуст дівчини принца Гаррі потім вирізали.

Однак, коли шоуранера запитали, як королівські персони взагалі отримали доступ до сценарію, він раптом сказав, що "не пам’ятає".

"[Королівська родина] зважила деякі речі. До речі, небагато речей, але кілька речей, які ми хотіли зробити, але не могли зробити, і це трохи дратувало", — пояснив Аарон.

Нагадаємо, якою була перша роль Меган Маркл.

Також Фокус писав про повернення Меган Маркл у соціальні мережі.