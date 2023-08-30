Король Чарльз ІІІ пішов проти волі принца Вільяма, пробачивши принца Ендрю

Герцог Йоркський, якому не дозволяли зʼявлятися на публічних заходах королівської родини, напередодні відвідав церковну службу в Балморалі в компанії принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

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Король Великобританії Чарльз ІІІ "скасував рішення" принца Вільяма, щоб прийняти принца Ендрю назад у королівську сім'ю після низки скандалів. Про це пише Mirror.

74-річний британський монарх дав зрозуміти членам королівської сім’ї, що принца Ендрю більше "не закриватимуть", і припустив, що принц Уельський відвезе його до церкви в Шотландії на службу. Поява герцога Йоркського поруч із майбутніми королем і королевою розглядалася як серйозний прогрес у процесі реабілітації Ендрю.

Один із інсайдерів припустив, що виникла певна плутанина щодо того, як 63-річний Ендрю їхатиме до церкви, поки йому не подзвонили в неділю вранці перед тим, як піти. Після публічної заяви про підтримку від Вільяма та Кейт, коли Ендрю їхав у машині до та із служби в Балморалі, де члени королівської сім’ї перебувають у відпустці, одне джерело сказало: "Це більше, ніж він (Ендрю) міг бажати".

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Принц Ендрю Фото: The Royal Family

Королівські джерела визнали підтримку Ендрю визначним поворотом подій після того, як і Чарльз ІІІ, і принц Вільям у 2022 році просили покійну королеву Єлизавету ІІ позбавити його військових титулів і благодійного патронажу після звинувачень у зґвалтуванні та дружби з Джеффрі Епштейном.

Принц Вільям раніше заявляв, що бойкотуватиме Платиновий ювілей королеви у червні 2022, якщо його дядькові дозволять взяти участь у процесії. Покійна Єлизавета ІІ бажала, щоб її скандальний син приєднався до параду в День підв’язки у Віндзорському замку, але її "заблокували" спадкоємці, які люто відреагували, припустивши, що може бути "негативна реакція", якщо його побачать на публіці.

Принц Ендрю Фото: Getty Images

Нагадаємо, король Чарльз ІІІ не відвернеться від свого меншого брата.

Також Фокус писав про повернення герцога Йоркського в замок Балморал раніше за інших членів королівської родини.