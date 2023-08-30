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Стиль життя

Донька Кейт Мосс стала обличчям нової кампанії французького бренду одягу (фото, відео)

Ліла Мосс, рекламна кампанія, Maje
Ліла Мосс

Ліла влаштувала екскурсію улюбленими місцями Лондона, поставши в рекламній кампанії в образі IT-дівчини.

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Донька легендарної британської супермоделі Кейт Мосс, 20-річна Ліла, упевнено йде стопами матері і вже є дуже затребуваною моделлю. Так, дівчина стала обличчям нової колекції французького бренду жіночого одягу Maje. Фото та відео рекламної кампанії з'явилося на сторінці лейблу в соцмережі.

Бренд запросив Лілу Мосс зіграти головну роль у своїй новій кампанії, яка прославляє енергійний стиль міста і все типово британське. Дівчина показує свої найулюбленіші місця в Лондоні, затишне кафе Shoreditch, модні пам'ятки Сохо.

"Цього сезону Maje вирушає до Лондона, щоб передати радикально круту атмосферу міста через Лілу Мосс, чиє світле волосся і образ рокерші роблять її новою IT-дівчиною, за якою варто спостерігати", — йдеться у підписі до ролика.

На знімках і відео Ліла позує в речах, які ідеально впишуться в гардероб будь-якої міської модниці і відповідають усім останнім модним тенденціям: дублянка на підкладці з овчини, блискучі сукні, класичні пальта, вироби з крупного трикотажу, денім, а також популярні аксесуари і взуття Maje. Цікавий вигляд мають ансамблі, що включають трикотажні гольфи, розшиті камінням, у поєднанні з балетками, яскраві аксесуари, серед яких — і хіт осені 2023 червона сумка.

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Раніше Фокус писав, який верхній одяг буде актуальним восени 2023 року.