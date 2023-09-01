Принцеса Йорданії Раджва з'явилася на публіці в комбінезоні Zara за $62

Комбінезон принцеса доповнила широким поясом й елегантними прикрасами.

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29-річна дружина наслідного принца Йорданії Аль-Хусейна бен Абдалли II, Раджва аль-Хусейн, має всі шанси затьмарити своїм стилем визнану ікону моди в особі мами її чоловіка, королеви Ранії. Дівчина вміло поєднує повсякденні речі з дорогими аксесуарами і навіть у дешевих за королівськими мірками ансамблях має величний вигляд. Так, вона мала була неперевершеною на гостинах у свекрухи, яка відзначила 53-й день народження. Знімками королева Ранія традиційно поділилася в Instagram.

Принцеса одягла бежевий комбінезон Zara з коміром з лацканами і еластичним поясом з регульованими зав'язками і стоперами вартістю трохи більше $60, доповнивши його широким шкіряним ременем і великими сережками-підвісками.

Загалом її ансамбль вийшов свіжим і легким.

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Комбінезон Zara, який обрала принцеса Раджва Фото: Zara

Королева Ранія мала не менш елегантний вигляд. Вона випромінювала сучасну елегантність, одягнувши поєднання нових і повторюваних речей. Королева виставила напоказ шикарне поєднання: свіжу вкорочену бавовняну сорочку Off White і прямі джинси Khaite із заклепками "Danielle". Її мінісумка-месенджер 3.1 Phillip Lim і непідвладні часу сережки Elise Dray з перлами і діамантами завершили образ.

Спадкоємний принц Йорданії Хусейн і Раджва Аль-Саїф одружилися 1 червня 2023 року. На їхньому весіллі було понад 1700 гостей: представників політикуму та аристократії. Серед запрошених — і принц Вільям із дружиною Кейт Міддлтон, а також принцеса Беатріс із чоловіком Едоардо Мапеллі Моцці.

Раджва — архітекторка. Вона здобула ступінь у Сіракузькому університеті в Нью-Йорку і навчалася в Інституті дизайну та мерчандайзингу моди в Лос-Анджелесі після здобуття середньої освіти в Саудівській Аравії. Дівчина працювала в архітектурній фірмі в Лос-Анджелесі, а нині працює в дизайн-студії Designlab Experience в Ер-Ріяді. Вона — молодша дочка Халеда М. Аль Саїфа та його дружини Аззи бінт Наїф Аль-Судаїрі. Аль Саїф є генеральним директором Al Saif Group, приватної компанії з різноманітним портфелем бізнесу у сфері охорони здоров'я, будівництва та послуг безпеки, а також членом правління Саудівсько-британської спільної ділової ради. А мати нареченої — родичка саудівського короля Салмана.

Раніше Фокус писав, що Ранія з'явилася на весіллі сина в розкішній чорній сукні від Dior.