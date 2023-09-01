Вікторія Бекхем привітала сина Ромео з 21-річчям кумедними кадрами (відео)

Вікторія та Девід Бекхеми виховують чотирьох дітей, і одному з них 1 вересня 2023 виповнюється 21 рік.

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49-річна британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем привітала свого середнього сина Ромео з днем народження. Роликом з архівними кадрами багатодітна мама ділиться в Instagram.

"З Днем народження @RomeoBeckham…. Наймиліша, найдобріша і найщедріша душа. Ми так пишаємося тобою і любимо тебе більше, ніж можна висловити словами, ти наше все xx Цілуємо", — звернулася Вікторія до сина в день його 21-річчя.

У відео показана низка архівних кадрів: маленький Ромео грає у футбол, фото іменинника з його дівчиною Мією Реган, дружиною старшого брата Ніколою Пельтц, забитий гол під час футбольного матчу тощо.

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Ромео Бекхема привітали з 21-річчям

"Найкращий брат", — підписала архівне фото всіх трьох синів британська знаменитість. А також показала спільний знімок з іменинником та кадр, на якому Ромео сидить у полі.

Фото: Victoria Beckham/Instagram Фото: Victoria Beckham/Instagram Фото: Victoria Beckham/Instagram

"Обожнюю вашу сім'ю!", "З днем народження вашого прекрасного хлопчика", "Яка чудова любляча сім'я ви всі. Зазвичай я не коментую, але ваші фото змушують мене посміхатися", — приєднуються до привітань підписники Вікторії.

Нагадаємо, Вікторія та Девід Бекхеми поцілувалися під час відпочинку в Хорватії.

Також Фокус писав про музичний талант меншого сина Вікторії та Девіда Бекхемів.