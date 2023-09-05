Піппу Міддлтон помітили в бікіні під час відпустки в Італії (фото)

На пляжі молодша сестра Кейт Міддлтон продемонструвала два модних бікіні.

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39-річна Піппа Міддлтон, сестра принцеси Вельської, продемонструвала свою підтягнуту статуру у двох різних рожевих бікіні, насолоджуючись відпочинком під час відпустки на озері Комо. Про це пише PageSix.

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Піппу помітили, коли вона купалася в басейні біля свого готелю в неділю після відвідування весілля її друзів Белль Портер і Макса Робінсона.

На перших фото мама трьох дітей була в рожевому смугастому бікіні. Вона тримала в руках окуляри для плавання, а підійшовши до шезлонга взяла білий рушник і вдягла масивні сонцезахисні окуляри.

Потім Міддлтон змінила купальник і потрапила в кадр папараці в бікіні Heidi Klein Sicily V-Bar Bandeau (345 доларів) з акцентним вирізом і бретельками. Піппа також була сфотографована в білій в'язаній блузці, коралових шортах і сонцезахисних окулярах, відпочиваючи в ресторані біля басейну з подругою.

Напередодні вона зі своїм чоловіком-мільярдером Джеймсом Метьюзом у привабливій яскраво-червоній сукні Phase Eight (540 доларів) з'явилася на весіллі Портера і Робінсона. Сукню з рюшами вона доповнила яскравими сережками з бісеру, витонченим золотим кольє і акриловим клатчем від дизайнерки Елізабет Саттон із зображенням хвиль і вітрильника.

Також Фокус писав, що Піппа та її мати Керол відвідали весілля принца Йорданії.