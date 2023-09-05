Пиппа Миддлтон была замечена в бикини во время отпуска в Италии (фото)

На пляже младшая сестра Кейт Миддлтон продемонстрировала два модных бикини.

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39-летняя Пиппа Миддлтон, сестра принцессы Уэльской, продемонстрировала свое подтянутое телосложение в двух разных розовых бикини, наслаждаясь отдыхом во время отпуска на озере Комо. Об этом пишет PageSix.

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Пиппа была замечена купающейся в бассейне возле своего отеля в воскресенье после посещения свадьбы ее друзей Белль Портер и Макса Робинсона.

На первых фото мама троих детей была в розовом полосатом бикини. Она держала в руках очки для плавания, а подойдя к шезлонгу взяла белое полотенце и надела массивные солнцезащитные очки.

Затем Миддлтон сменила купальник и попала в кадр папарацци в бикини Heidi Klein Sicily V-Bar Bandeau (345 долларов) с акцентным вырезом и бретельками. Пиппа также была сфотографирована в белой вязаной блузке, коралловых шортах и солнцезащитных очках, отдыхая в ресторане у бассейна с подругой.

Накануне она со своим мужем-миллиардером Джеймсом Мэтьюзом в привлекательном ярко-красном платье Phase Eight (540 долларов) появилась на свадьбе Портера и Робинсона. Платье с рюшами она дополнила яркими серьгами из бисера, изящным золотым колье и акриловым клатчем от дизайнера Элизабет Саттон с изображением волн и парусника.

Также Фокус писал, что Пиппа и ее мать Кэрол посетили свадьбу принца Иордании.