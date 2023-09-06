"Гріло моє серце": українка на "Місіс світу" оскандалилася через ручкання з росіянкою (фото)

На конкурсі учасниця з України позиціонувала себе як патріотку своєї держави, тим не менш, це не завадило їй потриматися за руки з росіянкою під час оголошення результатів.

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В США відбувся конкурс Ms.World International 2023 ("Місіс Світу 2023"), в якому перемогу здобула 36-річна уродженка Херсона Ірина Безсмертна. Під час оголошення результатів вона трималася за руки з росіянкою. Світлини з конукурсу українка виклала на своїй сторінці в Інстаграм.

Конкурс, у якому за корону "Місіс світу 2023" змагалися понад сотня претенденток, проходив у Маямі. Дві росіянки разом з українкою потрапили до п'ятірки найкращих, а під час оголошення результатів українка тримала одну з них за руки.

Ірина Безсмертна представляла США Фото: instagram.com/irena_bessmertnaya/

Ірина Безсмертна представляла на конкурсі не Україну, а США.

"У фіналі конкурсу Ms World International 2023 я представлятиму заміжніх жінок Америки. Злітаються дівчата з усього світу! А мені дуже пощастило, що конкурс проходитиме в Маямі в 15 хвилинах від нашого будинку", — писала вона в соцмережі.

На конкурсі жінка позиціонувала себе як українку, зокрема, демонструвала прапор України. В соцмережі вона позначила себе "From Ukraine".

Після перемоги Безсмертна розмістила в соцмережах допис російською мовою про те, що вона "неймовірно горда бути українкою, яка представляє США на світовому рівні".

"Нова Місіс Світу! Це Перемога! Головна корона наша! Я неймовірна горда бути українкою, яка представляє США на світовому рівні і завоювати головну корону! Дуже символічно – у День прапора України та напередодні Дня Незалежності! У найвизначніший момент, я дивилася на українські прапори у перших рядах – це гріло моє серце і давало підтримку! Незважаючи на те, де ти опинився, важливо не забувати, хто ти і з чого розпочався твій шлях", – написала жінка.

Ірина Безсмертна представляла США Фото: instagram.com/irena_bessmertnaya/

Нагадаємо, що під час чемпіонату з фехтування українка Ольга Харлан відмовилася потиснути руку суперниці з Росії росіянці Анні Смірновій, яка виступала як нейтральна спортсменка. За правилами турніру, рукостискання є обов'язковим і без нього результат поєдинку може бути скасовано.

Також повідомлялося, що громадяни України відреагували купою дописів та мемів на подію на підтримку фехтувальниці Ольги Харлан, яку дискваліфікували за те, що вона не потисла руки росіянці.