"Грело мое сердце": украинка на "Миссис мира" оскандалилась из-за рукопожатия с россиянкой (фото)
На конкурсе участница из Украины позиционировала себя как патриотку своего государства, тем не менее, это не помешало ей подержаться за руки с россиянкой во время объявления результатов.
В США состоялся конкурс Ms.World International 2023 ("Миссис Мира 2023"), в котором победу одержала 36-летняя уроженка Херсона Ирина Бессмертная. Во время объявления результатов она держалась за руки с россиянкой. Фотографии с конукурса украинка выложила на своей странице в Инстаграм.
Конкурс, в котором за корону "Миссис мира 2023" соревновались более сотни претенденток, проходил в Майами. Две россиянки вместе с украинкой попали в пятерку лучших, а во время объявления результатов украинка держала одну из них за руки.
Ирина Бессмертная представляла на конкурсе не Украину, а США.
"В финале конкурса Ms World International 2023 я буду представлять замужних женщин Америки. Слетаются девушки со всего мира! А мне очень повезло, что конкурс будет проходить в Майами в 15 минутах от нашего дома", — писала она в соцсети.
На конкурсе женщина позиционировала себя как украинку, в частности, демонстрировала флаг Украины. В соцсети она обозначила себя "From Ukraine".
После победы Бессмертная разместила в соцсетях сообщение на русском языке о том, что она "невероятно горда быть украинкой, которая представляет США на мировом уровне".
"Новая Миссис Мира! Это Победа! Главная корона наша! Я невероятно горда быть украинкой, которая представляет США на мировом уровне и завоевать главную корону! Очень символично — в День флага Украины и накануне Дня Независимости! В самый знаменательный момент, я смотрела на украинские флаги в первых рядах — это грело мое сердце и давало поддержку! Несмотря на то, где ты оказался, важно не забывать, кто ты и с чего начался твой путь", — написала женщина.
Напомним, что во время чемпионата по фехтованию украинка Ольга Харлан отказалась пожать руку сопернице из России россиянке Анне Смирновой, которая выступала как нейтральная спортсменка. По правилам турнира, рукопожатие является обязательным и без него результат поединка может быть отменен.
Также сообщалось, что граждане Украины отреагировали кучей сообщений и мемов на событие в поддержку фехтовальщицы Ольги Харлан, которую дисквалифицировали за то, что она не пожала руки россиянке.