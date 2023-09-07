Принц Гаррі та Меган Маркл хочуть купити новий будинок у Каліфорнії

Герцогам Сассекським уже сподобалася нерухомість у Малібу за 18 мільйонів доларів неподалік від маєтків сімейства Кардаш'ян.

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Подейкують, що принц Гаррі та Меган Маркл розглядають можливість продажу свого будинку в Монтесіто, який вони купили 2020 року за 14 мільйонів доларів. На минулих вихідних пара оглянула ділянку землі площею 5 акрів вартістю 8 мільйонів доларів у Малібу з видом на океан і планами будівництва будинку вартістю 10 мільйонів доларів. Про це пише TMZ.

Це посилило чутки, що пара, можливо, збирається покинути Монтесіто і перевезти свою сім'ю ближче до Голлівуду.

Як повідомили джерела, пара вирушила оглянути маєток у вихідні, присвячені Дню праці. Вони оглядали ділянку на березі океану, вартістю 8 мільйонів доларів з уже побудованим басейном і планами з будівництва сучасного об'єкту нерухомості площею 10 000 квадратних футів, зведення якого обійдеться в 10 мільйонів доларів.

Ділянка в Малібу, яку доглядали Меган Маркл і принц Гаррі Фото: tmz

38-річний Гаррі та 42-річна Меган з 2020 року живуть у своєму особняку з дев'ятьма спальнями вартістю 14 мільйонів доларів у Монтесіто.

Будинок у середземноморському стилі площею 18 000 квадратних футів має у своєму розпорядженні розарії, вікові оливкові дерева, тенісний корт, чайний будиночок, дитячий котедж і басейн, а також гостьовий будинок із двома спальнями.

Зараз вони живуть по сусідству з іншими знаменитостями — Опрою Вінфрі, Еллен ДеДженерес, Аріаною Гранде, Гвінет Пелтроу, Кеті Перрі та Орландо Блумом.

Але будинок розташований за 85 миль від Голлівуду (близько півтори години їзди), і в останні тижні з'явилися чутки, що вони можуть незабаром переїхати.

Ділянка Малібу розташована всього за 25 миль від Голлівуду або за 45 хвилин їзди.

І це всього за 15 миль від Калабасаса, де живуть Кардаш'ян. Мати Маркл Дорія Регланд сфотографувалася на благодійному заході разом з Кім Кардаш'ян та її матір'ю Кріс Дженнер.

Згідно з візуалізаціями, об'єкт, розташований над Брод-Біч і шосе Тихоокеанського узбережжя, буде вражаючим ультрасучасним головним будинком з великими вікнами і приголомшливим видом на океан.

Будинок, який планують побудувати на ділянці в Малібу Фото: tmz

Подейкують, що принц Гаррі та Меган Маркл прагнуть знайти місце, досить відокремлене, але водночас досить близьке до Голлівуду для зростаючої кількості поїздок туди.

У понеділок Маркл була в Лос-Анджелесі на концерті Бейонсе, на якому в п'ятницю була присутня разом зі своїм чоловіком.

Герцогиня Сассекська повернулася на стадіон SoFi в понеділок без Гаррі, але її бачили поруч із Тайлером Перрі, хрещеним батьком їхнього сина Арчі. Вона також була сфотографована з Керрі Вашингтон і колишньою співачкою Destiny's Child Келлі Роуленд.

Тим часом Гаррі був у Лос-Анджелесі в неділю ввечері, щоб подивитися, як команда Ліонеля Мессі "Інтер Майамі" розгромила LAFC LAFC, що належить Віллу Ферреллу.

Також відомо, що Меган Маркл планує повернутися в Instagram, і, як кажуть, сподівається вести блог про стиль життя в стилі Goop, оновивши свій колишній сайт The Tig.