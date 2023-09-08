Шарліз Терон у перловому топі вирушила на відкриття бутика Breitling (фото)

Зірка екрану вже п'ять років є амбасадором бренду Breitling.

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48-річна американська акторка Шарліз Терон у красивому образі взяла участь у церемонії перерізання стрічки для нового магазину Breitling у районі Мітпекінг, Нью-Йорк. Про це пише Daily Mail.

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У своєму Instagram-акаунті зірка поділилася фотографією свого вбрання, яке містило прозорий топ без рукавів з перлів, довгу чорну спідницю і чорні туфлі на підборах.

На своєму знімку Шарліз відзначила креативного директора Живанши Метью Вільямса, а також візажиста Кейт Лі, стиліста Леслі Фремар і стиліста з волосся Дженні Чо.

Оскароносна акторка також одягнула чорний блейзер під час церемонії перерізання стрічки в новому бутику. Під час заходу вона перерізала блакитну стрічку з логотипом Breitling разом з 58-річним генеральним директором Breitling Жоржем Керном і президентом Breitling USA Тьєррі Пріссертом.

Шарліз Терон Фото: Getty Images

Швейцарська компанія з виробництва люксових годинників Breitling була заснована 1884 року Леоном Брейтлінгом у Сент-Ім'є, Швейцарія. Терон стала амбасадором бренду Breitling 2018 року разом з акторами Бредом Піттом, Адамом Драйвером і Деніелом Ву.

Раніше Фокус писав, що Шарліз Терон розповіла, з наслідками якого тренда 1990-х бореться досі.