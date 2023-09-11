Жизель Бюндхен з'явилася без штанів на вечірці в рамках Тижня моди в Нью-Йорку

Колишній ангел Victoria's Secret випромінювала впевненість, демонструючи свої підтягнуті ноги в оверсайз куртці.

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43-річна бразильська супермодель Жизель Бюндхен мала стильний вигляд, відвідавши зіркову вечірку Frame Dinner Party під час Тижня моди в Нью-Йорку. Про це пише PageSix.

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Зірка подіумів, яка нещодавно анонсувала свою нову кулінарну книгу під назвою Nourish, приголомшила публіку, коли прибула до ресторану Jean's у Великому яблуці, де відбувався захід.

Колишня дружина Тома Бреді продемонструвала свої підтягнуті ноги у великій джинсовій куртці та чорних туфлях-сабо на масивних підборах. Стильна джинсовка була частково застебнута на блискавку, відкриваючи вид на напівпрозорий чорний топ. Штани Жизель вважала за краще не вдягати. Ефектний образ вона доповнила мінімальним макіяжем і наручним годинником.

Жизель Бюндхен Фото: Getty Images

Всю ніч бразильську красуню бачили такою, що базікає із засновником і креативним директором Frame Еріком Торстенссоном і моделлю Марією Борхес.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як Жизель Бюндхен відреагувала на новий роман свого колишнього чоловіка Тома Бреді. Зараз він, за чутками, зустрічається з моделлю Іриною Шейк.

Також Фокус писав, що Жизель Бюндхен з'явилася на обкладинці бразильського Vogue і розповіла, чим пожертвувала заради кар'єри