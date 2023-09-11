Вікторія Бекхем пошиє весільну сукню для колеги зі Spice Girls

Мелані Браун, відома, як Мел Бі, готується до весілля з нареченим Рорі Макфі.

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48-річна зірка гурту Spice Girls, Мелані Браун, зараз готується зіграти весілля зі своїм давнім бойфрендом Рорі Макфі і вже повідомила, що її знаменита колега по культовому гурту Вікторія Бекхем розробляє для неї сукню мрії. Про це пише Daily Mail.

Мел Бі розкрила інтимні подробиці свого майбутнього весілля. Співачка сказала, що весілля хоче провести церемонію в одному з найвідоміших весільних місць в Англії.

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"Оскільки у мене є ступінь MBE, я можу вийти заміж у тому ж місці, де принцеса Діана вийшла заміж за Чарльза. Я все ще чекаю відповіді із собору Святого Павла в Лондоні. Ми заповнили всі форми і просто чекаємо, що нам розкажуть", — сказала вона.

Мел Бі похвалилася, що Вікторія Бекхем вже погодилася створити для неї гламурну весільну сукню.

"Щойно я призначу дату, я піду за весільною сукнею. Вікторія Бекхем хоче зробити це для мене", — додала вона.

У серпні Мел Бі розповіла, що знайшла розраду і впевненість у своєму нареченому Рорі Макфі після семи років шлюбу зі своїм колишнім Стівеном Белафонте.

Мелані Браун і Рорі Макфі

Белафонте жорстоко поводився з нею і бив. Роман із Макфі став для Мелані несподіванкою і порятунком.

Вона сказала, що, незважаючи на те, що знала Макфі як надійного друга сім'ї, їхні стосунки застали її зненацька. Після розлучення з Белафонте 2017 року Мел Бі почала вже наступного року жити разом із Макфі.

Їхні стосунки стали серйознішими наступного року, коли Мел повернулася до Великої Британії для участі в реюніон-турі Spice Girls.

Стверджується, що стиліст Рорі Макфі з Лідса опустився перед нею на одне коліно, щоб освідчитися їй у розкішному заміському готелі Cliveden House у Беркширі. Рорі подарував Мелані діамантову каблучку за 100 тисяч фунтів стерлінгів у листопаді 2022 року.

У Мелані Браун є троє дітей від колишніх стосунків.

У 1998 році Мел Бі вийшла заміж за танцюриста Джиммі Гулзара. У них народилася дочка Фенікс Чі. Шлюб тривав два роки. А 2008 року Мелані зустрічалася з актором Едді Мерфі. Уже після їхнього розставання народилася донька Ейнджел.

Від шлюбу з продюсером Стівеном Белафонте Мелані Браун народила доньку Медісон.

У своїх мемуарах, що вийшли 2018 року, Браун зізналася, що 2014 року вона намагалася накласти на себе руки, випивши двісті таблеток аспірину. Вона пояснила, що більше не могла виносити знущання чоловіка, який завів роман з їхньою нянею Лорейн Жиль, і саме Мелані довелося оплатити її аборт. Після чого Жиль подала на неї до суду, заявивши, що у неї був роман зі співачкою, а не з її чоловіком. Белафонте також заявив, що його дружина вживала важкі наркотики.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сім'я Бекхемів посварилася з принцом Гаррі та Меган Маркл. Меган вирішила, що Вікторія і Девід зливали про неї інформацію пресі. Бекхеми були ображені підозрами і обірвали всі зв'язки з герцогами Сассекськими.