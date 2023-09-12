Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Меган Маркл відвідала закусочну на позашляховику за 100 тисяч доларів (фото)

Меган Маркл зараз, Меган Маркл новини, Меган Маркл принц Гаррі, Меган Маркл актриса, Меган Маркл 2023, Меган Маркл 2023
Фото: Getty | Меган Маркл була помічена на кермі позашляховика Range Rover

Ресторан швидкого харчування In-N-Out — улюблена закусочна герцогів Сассекських.

Related video

42-річна герцогиня Сассекська була помічена разом із подругою біля ресторану швидкого харчування In-N-Out Burger у Голеті, Каліфорнія. Про це пише PageSix.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Папараці зняли Меган Маркл на передньому сидінні свого розкішного позашляховика Range Rover, який коштує понад 100 000 доларів. Маркл виглядала абсолютно натхненною і широко посміхалася, поки співробітники закусочної збирали її замовлення

Колишня акторка мала невимушений вигляд у чорних сонцезахисних окулярах, а її волосся було зібране у хвіст.

Хоча невідомо, що саме замовила Маркл та її подруга, принц Гаррі раніше розповідав про свої улюблені позиції в меню ресторану швидкого харчування.

"In-N-Out — найкращий! Я замовляю два дабл-дабла у звіриному стилі, картоплю фрі та колу! І це тільки для мене! Мег отримує чізбургер і картоплю фрі з халапеньо, — сказав герцог у січні журналу People. — Я просто дотримуюся кетчупу і їхнього особливого соусу. Так добре!"

Минулого року Маркл розповідала, що вони були частими клієнтами In-N-Out, тому що заклад знаходився прямо біля їхнього особняка в Монтесіто, Каліфорнія.

Раніше Фокус писав, що Меган Маркл засмутилася, що не приїхала до Великої Британії.