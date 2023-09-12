Ексчоловік Меган Маркл хоче випустити книгу про їхні стосунки
Меган Маркл і Тревор Енгельсон були одружені лише два і про їхні стосунки мало що відомо.
Для Меган Маркл шлюб із принцом Гаррі став другим. З 2011 по 2013 рік герцогиня Сассекська була одружена з Тревором Енглсоном. Вона та її колишній чоловік рідко говорили публічно про свої стосунки. Королівський експерт і письменник Ніл Шон заявив журналу "ОК", що Тревора "завалили" пропозиціями написати книгу про його колишню.
У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!
Пара була одружена з 2011 до 2013 року, розлучившись через "непримиренні розбіжності" — і досі власник кінокомпанії та продюсерського центру зберігав мовчання про свою колишню дружину, відмовляючись коментувати її шлюб із принцом Гаррі або їхню відмову від королівських обов'язків.
Але, можливо, все скоро зміниться, оскільки королівський письменник Ніл Шон, автор книги "Від А до Я про Гаррі і Меган", стверджує, що Тревору надходили численні пропозиції розповісти все про те, яка насправді Меган за закритими дверима.
"Багато агентів пропонували йому великі угоди і великі гроші, коли Меган була на піку своєї слави. Я думаю, що він підіб'є підсумки і розгляне всі варіанти", — сказав експерт журналу і додав, що Меган "напевно буде в жаху", тому що у Тревора "дійсно буде чудова історія".
Ніл пояснив, що Тревор, який зараз одружений з Трейсі Курланд, є "милою, турботливою людиною", яка пішла, і, як кажуть, від його історії "немає порятунку". За словами автора, у передбачуваній книзі буде розглянуто, наскільки "безжальною, амбітною і рішучою була Меган зсередини".
Якщо Тревор вирішить випустити книгу або навіть дати інтерв'ю, розповівши всі деталі шлюбу з Меган, це може виявитися фатальним для її надій на відновлення кар'єри.
Раніше Фокус писав, що перший чоловік Меган Маркл насолоджується життям у шлюбі з багатою спадкоємицею і виховує дітей.