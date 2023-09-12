Ексчоловік Меган Маркл хоче випустити книгу про їхні стосунки

Меган Маркл і Тревор Енгельсон були одружені лише два і про їхні стосунки мало що відомо.

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Для Меган Маркл шлюб із принцом Гаррі став другим. З 2011 по 2013 рік герцогиня Сассекська була одружена з Тревором Енглсоном. Вона та її колишній чоловік рідко говорили публічно про свої стосунки. Королівський експерт і письменник Ніл Шон заявив журналу "ОК", що Тревора "завалили" пропозиціями написати книгу про його колишню.

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Пара була одружена з 2011 до 2013 року, розлучившись через "непримиренні розбіжності" — і досі власник кінокомпанії та продюсерського центру зберігав мовчання про свою колишню дружину, відмовляючись коментувати її шлюб із принцом Гаррі або їхню відмову від королівських обов'язків.

Меган Маркл і Тревор Енгельсон Фото: Getty Images

Але, можливо, все скоро зміниться, оскільки королівський письменник Ніл Шон, автор книги "Від А до Я про Гаррі і Меган", стверджує, що Тревору надходили численні пропозиції розповісти все про те, яка насправді Меган за закритими дверима.

"Багато агентів пропонували йому великі угоди і великі гроші, коли Меган була на піку своєї слави. Я думаю, що він підіб'є підсумки і розгляне всі варіанти", — сказав експерт журналу і додав, що Меган "напевно буде в жаху", тому що у Тревора "дійсно буде чудова історія".

Ніл пояснив, що Тревор, який зараз одружений з Трейсі Курланд, є "милою, турботливою людиною", яка пішла, і, як кажуть, від його історії "немає порятунку". За словами автора, у передбачуваній книзі буде розглянуто, наскільки "безжальною, амбітною і рішучою була Меган зсередини".

Якщо Тревор вирішить випустити книгу або навіть дати інтерв'ю, розповівши всі деталі шлюбу з Меган, це може виявитися фатальним для її надій на відновлення кар'єри.

Раніше Фокус писав, що перший чоловік Меган Маркл насолоджується життям у шлюбі з багатою спадкоємицею і виховує дітей.