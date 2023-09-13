Найкращі образи знаменитостей з першого ряду показу Tory Burch у Нью-Йорку (фото)

Подивитися шоу прийшли С'юкі Вотергаус, Лорі Гарві, Емма Робертс, Тіффані Геддіш та інші зірки.

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Американська дизайнерка Торі Берч презентувала свій показ колекції весна/літо 2024 року в Американському музеї природної історії 11 вересня, зібравши знаменитостей і діячів індустрії. Про це пише Harpers Bazaar.

У той час як перший ряд був усіяний зірками, те ж саме було і на подіумі, де знамениті супермоделі, зокрема Емілі Ратаковскі і Девін Гарсія, представили вишукані пастельні творіння Торі Берч.

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Розглянемо найкращі образи зіркових гостей модного шоу.

Емма Робертс

Емма Робертс Фото: Getty Images

Для появи на показі під час Тижня моди в Нью-Йорку Емма Робертс обрала відверту сукню з контрастними смугастими візерунками і корсетним ліфом, прикрашеним смужками дрібних квітів. 32-річна американська акторка доповнила ансамбль чорними гостроносими туфлями і шкіряною сумкою.

Сьюкі Вотергаус

Сьюкі Вотергаус Фото: Getty Images

Дівчина Роберта Паттінсона обрала для появи на шоу прозорий топ тілесного кольору, напівпрозору білу спідницю з хвилястим візерунком і доповнила ансамбль блискучим тренчем бежевого кольору з тонким малиновим поясом. 31-річна модель зробила вечірній макіяж з яскраво-червоною помадою, а жовті черевики зі зміїної шкіри завершили ефектний образ Вотергаус.

Ума Турман

Ума Турман Фото: Getty Images

53-річна американська актриса Ума Турман стала гостею показу Торі Берч. Вона одягла шовкову чорну сорочку з довгим рукавом, прямі штани в тон і туфлі з гострим носком. Яскравим акцентом в її образі став червоний светр.

Лорі Гарві

Лорі Гарві Фото: Getty Images

Американська модель з'явилася на модному показі в обтислому яскраво-жовтому топі з пікантним декольте, вільних чорних штанах зі срібними заклепками по всій поверхні і стильних чорних туфлях. Чорні сонцезахисні окуляри і великі сережки з діамантами завершили яскравий аутфіт Гарві.

Наомі Воттс

Наомі Воттс Фото: Getty Images

54-річна британська акторка Наомі Воттс, яка на початку літа вперше вийшла заміж, прийшла на показ у шовковистій сріблястій сукні та металевих туфлях Мері Джейн у тон. Доповненням до її вбрання стала сіра сумочка, біле пальто і абстрактні сережки з білими перлами.

Хума Абедін

Хума Абедін Фото: Getty Images

Американська політична активістка обрала для виходу у світ синьо-зелену сукню з довгими рукавами та зображенням повітряних кульок. Сірі замшеві туфлі та золоті сережки завершили витончений образ Абедін.

Тіффані Геддіш

Тіффані Геддіш

Американська комедійна актриса привернула до себе увагу публіки в яскравому ансамблі. Геддіш сіла в першому ряду модного показу в червоній сукні з коміром і довгими рукавами. Вона доповнила образ чорними туфлями на підборах, прикрашених золотим логотипом Tory Burch спереду. Як аксесуари акторка вибрала діамантове кольє і маленькі золоті сережки-кільця із зеленим камінням.

Раніше Фокус писав про зіркових гостей показу Michael Kors.