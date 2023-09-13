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Стиль життя

Найкращі образи знаменитостей з першого ряду показу Tory Burch у Нью-Йорку (фото)

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Фото: Instagram @toryburch | Торі Берч, Ума Турман і Наомі Воттс

Подивитися шоу прийшли С'юкі Вотергаус, Лорі Гарві, Емма Робертс, Тіффані Геддіш та інші зірки.

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Американська дизайнерка Торі Берч презентувала свій показ колекції весна/літо 2024 року в Американському музеї природної історії 11 вересня, зібравши знаменитостей і діячів індустрії. Про це пише Harpers Bazaar.

У той час як перший ряд був усіяний зірками, те ж саме було і на подіумі, де знамениті супермоделі, зокрема Емілі Ратаковскі і Девін Гарсія, представили вишукані пастельні творіння Торі Берч.

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Розглянемо найкращі образи зіркових гостей модного шоу.

Емма Робертс

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Емма Робертс
Фото: Getty Images

Для появи на показі під час Тижня моди в Нью-Йорку Емма Робертс обрала відверту сукню з контрастними смугастими візерунками і корсетним ліфом, прикрашеним смужками дрібних квітів. 32-річна американська акторка доповнила ансамбль чорними гостроносими туфлями і шкіряною сумкою.

Сьюкі Вотергаус

Сьюкі Вотергаус Fullscreen
Сьюкі Вотергаус
Фото: Getty Images

Дівчина Роберта Паттінсона обрала для появи на шоу прозорий топ тілесного кольору, напівпрозору білу спідницю з хвилястим візерунком і доповнила ансамбль блискучим тренчем бежевого кольору з тонким малиновим поясом. 31-річна модель зробила вечірній макіяж з яскраво-червоною помадою, а жовті черевики зі зміїної шкіри завершили ефектний образ Вотергаус.

Ума Турман

Ума Турман Fullscreen
Ума Турман
Фото: Getty Images

53-річна американська актриса Ума Турман стала гостею показу Торі Берч. Вона одягла шовкову чорну сорочку з довгим рукавом, прямі штани в тон і туфлі з гострим носком. Яскравим акцентом в її образі став червоний светр.

Лорі Гарві

Лорі Гарві Fullscreen
Лорі Гарві
Фото: Getty Images

Американська модель з'явилася на модному показі в обтислому яскраво-жовтому топі з пікантним декольте, вільних чорних штанах зі срібними заклепками по всій поверхні і стильних чорних туфлях. Чорні сонцезахисні окуляри і великі сережки з діамантами завершили яскравий аутфіт Гарві.

Наомі Воттс

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Наомі Воттс
Фото: Getty Images

54-річна британська акторка Наомі Воттс, яка на початку літа вперше вийшла заміж, прийшла на показ у шовковистій сріблястій сукні та металевих туфлях Мері Джейн у тон. Доповненням до її вбрання стала сіра сумочка, біле пальто і абстрактні сережки з білими перлами.

Хума Абедін

Хума Абедін Fullscreen
Хума Абедін
Фото: Getty Images

Американська політична активістка обрала для виходу у світ синьо-зелену сукню з довгими рукавами та зображенням повітряних кульок. Сірі замшеві туфлі та золоті сережки завершили витончений образ Абедін.

Тіффані Геддіш

Тіффані Геддіш Fullscreen
Тіффані Геддіш

Американська комедійна актриса привернула до себе увагу публіки в яскравому ансамблі. Геддіш сіла в першому ряду модного показу в червоній сукні з коміром і довгими рукавами. Вона доповнила образ чорними туфлями на підборах, прикрашених золотим логотипом Tory Burch спереду. Як аксесуари акторка вибрала діамантове кольє і маленькі золоті сережки-кільця із зеленим камінням.

Раніше Фокус писав про зіркових гостей показу Michael Kors.