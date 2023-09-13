Меган Маркл з'явилася на в Дюссельдорфі з таємничим діамантом на мізинці

Вартість ефектної каблучки — 62 тисячі доларів, але незрозуміло звідки вона з'явилася.

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Меган Маркл на Іграх нескорених у Дюссельдорфі, Німеччина, з'явилася в скромній чорній сукні і в дуже дорогих прикрасах. Особливу увагу привернула каблучка від дизайнера Лоррейн Шварц з великим діамантом, яку вона носить на мізинці. Про це пише Daily Mail.

Виступаючи з емоційним зверненням до 1600 учасників змагань Invictus Games, 42-річна герцогиня Сассекська приголомшила своєю чорною сукнею-сорочкою від Banana Republic вартістю 112 фунтів стерлінгів.

Меган Маркл і принц Гаррі на Іграх нескорених Фото: Getty Images

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Вона додала у своє вбрання нотку блиску, вдягнувши таємничу каблучку на мізинець, яку виготовила знаменита ювелірка Лоррейн Шварц, і, як повідомляють, вона коштує приблизно 62 000 доларів.

Уже давно виникають питання про походження каблучки на мізинці, яку Меган одягала кілька разів.

Меган Маркл на Іграх нескорених Фото: Getty Images

2021 року принц Гаррі та Меган спростували твердження про те, що обручка була прикрашена діамантами, подарованими парі таємничим дарувальником із Близького Сходу, перш ніж уточнити, що вони мали на увазі іншу обручку.

Спочатку вони заявили, що твір був отриманий стилістом на зйомках безпосередньо від дизайнера і що не було ніякого зв'язку із загадковим дарувальником із Близького Сходу.

Але пізніше вони різко спростували власне твердження, заявивши, що мали на увазі іншу каблучку.

Оскільки жодних пояснень з приводу обручки не було, виникає запитання, чи є в Меган причини приховувати, звідки з'явився діамант, який вона вперше продемонструвала в жовтні 2020 року.

Якщо діаманти справді доставили з Близького Сходу, незрозуміло, чи отримала їх Меган у подарунок, коли вона ще була працюючою членкинею королівської сім'ї, або після того, як вона виконала свої останні офіційні обов'язки на початку березня 2020 року.

Офіційно вона не відвідувала цей регіон, але завжди є ймовірність, що вона здійснила приватну поїздку.

Букінгемський палац публікує тільки список подарунків, отриманих членами королівської сім'ї під час служби у Великій Британії або за кордоном, і немає жодних публічних записів про те, що Меган дарували будь-які діаманти.

Подарунки, надіслані членам королівської сім'ї поза офіційними заходами, реєструються, але дані про них не публікуються.

Раніше Букінгемський палац надіслав запити про алмази представникам герцогів Сассекських у США.

Меган Маркл прилетіла до Німеччини з Лос-Анджелеса, тоді як її чоловік прибув на Ігри нескорених із Великої Британії. В аеропорту її бачили в дуже дорогому образі, де тільки сумка Goyard коштувала 2650 доларів. Охоронець, який її супроводжував, ніс багаж.