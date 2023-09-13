Втягнула його в темний вир: Ембер Герд розкритикували в новій біографії Ілона Маска
Ембер та Ілон зустрічалися 2016 року, незабаром після того, як актриса розлучилася з Джонні Деппом.
Сім'я Ілона Маска зневажала Ембер Герд, тому що вона, на думку його рідних, втягнула засновника Tesla в "темний вир", йдеться в новій біографії мільярдера, написаній Волтером Айзексоном. Про це пише Daily Mail.
У новій біографії Ілона Маска зазначається, що брат мільярдера, Кімбал, "пристрасно ненавидів" актрису, а топ-менеджер і друг Маска Сем Теллер заявляв, що вона схожа на Джокера з "Бетмена", бо "досягає успіху в дестабілізації всього".
Сім'я Ілона Маска зневажала Ембер Герд, бо вважала її токсичною. На їхню думку, вона тільки принесла драму в їхні стосунки і все псувала. Вони ненавиділи її так сильно, що навіть "відраза до Джастін (першої дружини Маска) померкла".
Біографія Маска, написана Волтером Айзексоном під назвою "Ілон Маск", описує ці стосунки як "темний вир", що був найболючішим зі стосунків, у яких коли-небудь перебував засновник Tesla.
Герд почала зустрічатися з Маском під час її розриву з Джонні Деппом у травні 2016 року, а до серпня наступного року вони розлучилися.
"Це було жорстоко", — говорить Маск про час, проведений із Герд, додаючи, що розрив призвів до "найбільш концентрованого періоду болю", який він коли-небудь переживав.
У книзі Айзексон пише, що 52-річний Маск, у якого 11 дітей від трьох різних жінок, "не був вихований для домашнього спокою".
"Найболючіші зі стосунків у нього були з акторкою Ембер Герд, яка втягнула його в темний вир, що тривав понад рік і спричиняв глибокий біль, який зберігається й донині. Це було жорстоко", — йдеться в книзі.
Вони познайомилися, коли Ембер знялася у фільмі "Мачете вбиває" 2012 року, і Маск погодився стати консультантом. У фільмі йшлося про винахідника, який хоче створити суспільство на орбітальній космічній станції.
Їхня наступна зустріч відбулася на Met Gala в Нью-Йорку в травні 2016 року. Герд збиралася розлучитися з Деппом і виявила, що Маск був для неї "ковтком свіжого повітря".
Кілька тижнів потому Маск приїхав провідати Герд у Маямі, де вона працювала. Він доставив її на мис Канаверал, де був запланований запуск Falcon 9.
У книзі стверджується, що Герд "думала, що це було найцікавіше побачення, на якому вона була".
На день народження Маска в червні того ж року вона несподівано відвідала його завод Tesla в Каліфорнії, прилетівши з Італії, де вона працювала.
Їхні стосунки "поглибилися" у 2017 році, коли він прилетів провідати її в Австралію, поки вона працювала над "Акваменом". Маск сказав Ембер, що вона нагадує йому Мерсі, його улюбленого персонажа з відеогри Overwatch.
Згідно з книгою, Герд витратила два місяці на розробку костюма цього персонажа, щоб вона "могла порадувати його в рольових іграх".
Але ці пристрасні стосунки були дуже виснажливими. У книзі йдеться, що Ембер і Маск сварилися всю ніч, а потім він не міг встати з ліжка до полудня.
Вони розлучилися в липні 2017 року, але знову зустрілися ще на п'ять "бурхливих місяців".
Остаточно вони розлучилися після "дикої" поїздки в Ріо-де-Жанейро в грудні 2017 року з Кімбалом, його дружиною і дітьми.
У книзі йдеться: "Коли вони дісталися до готелю, Ілон і Ембер влаштували ще одну бійку. Вона замкнулася в кімнаті і почала кричати, що на неї напали і що Ілон забрав її паспорт".
Команда безпеки Кімбала і Маска спробувала запевнити Херд, що вона може "піти, коли захоче", але вона продовжувала кричати.
Кімбал говорив про Ембер: "Вона справді дуже хороша акторка, тому вона казатиме такі речі, а ви скажете: "Ого, можливо, вона говорить правду", але це не так. Те, як вона може створювати свою власну реальність, нагадує мені мого батька".
У підсумку пара ненадовго помирилася, вони разом зустріли Новий рік, але на цьому все закінчилося. Херд досі стверджує, що закохана в Маска. А Айзексон стверджує, що Граймс, з якою Ілон зустрічався після, більше йому підходила. Тому що "її хаос був підкріплений добротою".
Нагадаємо, раніше Граймс заявила, що Ілон не дає їй бачитися з їхнім сином Х.