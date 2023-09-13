Граймс розповіла про дивний вчинок Ілона Маска

Колишня пара виховує трьох спільних дітей. Перший син народився у травні 2020 року.

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35-річна канадська співачка Граймс (Клер Буше) розкритикувала 52-річного мільярдера Ілона Маска за його поведінку під час її пологів. Про це пише People.

Журналіст Волтер Айзексон у новій біографії генерального директора Tesla розповів, що Маск зробив фото коханої, коли тій робили кесарів розтин під час народження сина X A-XII у травні 2020 року.

Проте бізнесмен не лише зняв момент, але й розіслав фото друзям та родичам.

"Він просто не мав уявлення про те, чому я повинна була засмутитися", — розповіла колишня дівчина Ілона Маска.

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Ілон Маск став батьком водинадцяте: імʼя дитини

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Граймс та Ілон Маск із сином Х Фото: Twitter/Elon Musk

Граймс та Ілон Маск почали зустрічатися у 2018 році та навіть разом зʼявилися на червоній доріжці Met Gala. У травні 2020 у пари зʼявився син X A-XII, проте восени 2021 вони оголосили про розставання. А за кілька місяців стали батьками вдруге. На світ зʼявилася донька Exa Dark Sideræl Musk.

На початку осені 2023 також стало відомо про третю дитину пари, яка стала одинадцятою для Маска. Спадкоємця мільярдера назвали Техно Механікус (скорочено "Тау").

Граймс та Ілон Маск Фото: Getty Images

Нагадаємо, Ембер Герд розкритикували в новій біографії гендиректора SpaceX.

Також Фокус писав про скандал навколо відключення Starlink біля Криму.