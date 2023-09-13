Кендалл Дженнер показала небезпечний трюк верхи на коні в рекламі бренду Stella McCartney

Кендалл з дитинства захоплюється кінним спортом і знає, як знайти спільну мову з тваринами.

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27-річна американська супермодель Кендалл Дженнер у новій рекламній кампанії для модного дому Stella McCartney в усій красі продемонструвала свою любов до коней і талант вершниці. Стелла Маккартні поділилася новими кадрами зйомок, де модель сміливо утримує коня, який стає на диби. При цьому Кендалл неймовірна в яскраво-червоній сукні та маленькій чорній сумочці в руках. Коня вона тримає однією рукою за загривок, а на її обличчі немає ні краплі переляку. Це пояснюється тим, що представниця найвідомішої телесімейства у світі завжди любила коней.

"Я каталася на конях з 10 років, тому подумала, що стану професійною наїзницею, а потім ветеринаром", - розповіла вона Harper's Bazaar 2016 року.

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На фотографіях, зроблених Гарлі Вейром, зображена засновниця компанії 818 Tequila на соляних рівнинах Камарга у Франції, в оточенні знаменитих білих поні регіону, яких дресирував відомий конезаводчик Жан-Франсуа Піньон. За словами засновниці бренду Стелли Маккартні, досвід Дженнер у верховій їзді та догляді за кіньми зробив її ідеальним обличчям кампанії:

"Я знала, що Кендалл, яка бере участь у цьому сезоні, повинна любити коней так само сильно, як і я. Кендалл займається верховою їздою з дитинства, як і я, і в неї є власне ранчо. Ви можете бачити, як легко вона почувається поруч із цими чутливими істотами".

У рекламній кампанії Дженнер приймає безліч поз зі стадом, демонструючи обновки знаменитої британської лінії модного одягу без хутра. Новинки веганських матеріалів від Маккартні цього сезону включають матеріал з ефектом крокодила, шкіру, створену з виноградних і яблучних відходів, а також аксесуари, виготовлені з міцелію грибів. Компанія зосереджена на пропозиції більшої кількості альтернатив шкіри та хутра, в яких використовуються натуральні інгредієнти, а не пластик.

"Колекція готового одягу на 92% виготовлена з екологічно чистих матеріалів, що робить її найвідповідальнішою зимовою пропозицією Stella McCartney на сьогоднішній день", — стверджує бренд у прес-релізі.

Раніше Фокус писав, що Кендалл Дженнер знялася оголеною верхи на коні.