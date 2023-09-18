Б'янка Цензорі з'явилася на показі в Мілані в образі Тіни Тернер

Каньє Вест і його "дружина" продовжують колесити в Європі. Й тепер, відвідавши бутик у Мілані, вони вирушили на Тиждень моди в Лондоні.

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Б'янка Цензорі та Каньє Вест не поспішають повертатися в США та продовжують свої європейські канікули. Вони вже встигли поїсти кебабів у Берліні, повернулися на примірку вбрання в Мілан і вирушили на показ Mowalola на Тижні моди в Лондоні. Про це пише Daily Mail.

Є зробив фотографію, коли Б'янка була на примірці в студії Marni в Мілані перед їхнім виступом на LFW у п'ятницю.

Близький друг розповів, що Вест "чудово провів час", знімаючи новий образ своєї подружки.

Б'янка Цензорі та Каньє Вест

Пара побралася в січні, але чутки поставили під сумнів юридичний статус їхнього весілля, оскільки жодних документів не було надано.

Новий образ Б'янки Цензорі містив біле в'язане боді й масивну кучеряву перуку. Джерело зазначило, що це вбрання мало "просто чудовий вигляд", і Б'янка останнім часом із задоволенням експериментує зі своїм вибором стилю.

"У цьому образі, безумовно, є натяк на покійну Тіну Тернер", — додав інсайдер.

Вона одягла прозорі туфлі на підборах, а приміркою керував сам креативний директор розкішного італійського бренду Marni Франческо Ріссо.

Б'янка Цензорі на примірці в Marni

Каньє Вест за своїм звичаєм був у чорному светрі, штанях і шкарпетках та обмотав худі голову.

Ексцентричний дует був помічений за лаштунками зіркового заходу, коли вони разом позували для фотографій.

Б'янка Цензорі та Каньє Вест

Пізніше вони зайняли своє законне місце в першому ряду на показі бренду нігерійського модельєра Мовалоли Огунлесі.

Нагадаємо, після своєї скандальної відпустки в Італії, коли Каньє та Б'янка примудрилися обурити охоронців моралі одразу в кількох містах, включно з Венецією, вони ненадовго з'їздили в Берлін. Мета візиту була незрозуміла, але вони насолодилися кебабом у популярному закладі.

Однак подруга, близька до Б'янки, нещодавно висловила стурбованість і повідомила ЗМІ, що Б'янка "застрягла, і її друзі намагаються її врятувати, але ніхто не може цього зробити через блокаду, яку Каньє спорудив навколо неї. Усі вкрай стурбовані. Вона не така. Вона неймовірно відверта й жива людина, яка ніколи не вміє тримати язик за зубами. Але зараз у неї нікого немає, і це лякає", — розповіла подруга Б'янки.

До Б'янки Цензорі Каньє був одружений із Кім Кардяш'ян. Однак розлучення знаменитостей було завершено наприкінці минулого року, в листопаді 2022-го.

Раніше Кардаш'ян подала на розлучення в лютому 2021 року після шести років шлюбу. Протягом їхнього роману Вест часто називав її своєю "музою" та сильно впливав на її вибір моди.

У колишньої пари четверо дітей: Норт, 10 років, Сейнт, сім років, Чикаго, п'ять років, і Псалм, чотири роки.