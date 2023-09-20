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Стиль життя

Донька Тома Круза та Ніколь Кідман показала, як зараз виглядає (фото)

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Фото: Getty Images | Ніколь Кідман з прийомними дітьми

Колишнє зіркове подружжя виховувало двох прийомних дітей — Ізабеллу та Коннора.

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30-річна Ізабелла "Белла" Кідман Круз рідко з’являлася в соціальних мережах, проте напередодні поділилася свіжим селфі у своєму Instagram з понад 51 тис. підписників.

На знімку з лаконічним підписом "Яке літо" дівчина дивиться прямо в камеру. Одягнувши білий топ із бантом, що прикрашає зону декольте, брюнетка продемонструвала кілька золотих прикрас і кільце в носі.

Художниця Белла зазвичай ділиться фотографіями своїх робіт у соцмережах, а себе показує доволі рідко. Вона, як і її батько, Том Круз, сповідує саєнтологію.

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Белла була усиновлена Крузом і Кідман у 1992 році після того, як пара одружилася в 1990. У голлівудських зірок також є прийомний син Коннор, 28 років.

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Белла Кідман Круз Fullscreen
Белла Кідман Круз
Фото: bellakidmancruise\Instagram

Белла та Конор вирішили триматися подалі від уваги публіки.

"Я повинна захистити всі ці стосунки. Я знаю на 150 відсотків, що віддала би своє життя за своїх дітей, тому що це моя мета", — сказала Ніколь Кідман виданню Who у 2018 році.

Наразі акторка одружена з Кітом Урбаном, від якого виховує двох доньок — Сандей і Фейт.

Кіт Урбан та Ніколь Кідман Fullscreen
Кіт Урбан та Ніколь Кідман
Фото: Getty

Тим часом Том Круз одружився з акторкою Кеті Голмс та став батьком доньки Сурі.

Нагадаємо, Ніколь Кідман помітили з доньками від Кіта Урбана.

Також Фокус писав про рідкісну появу прийомного сина Тома Круза та Ніколь Кідман на публіці.