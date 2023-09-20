Софі Лорен: легендарній італійській актрисі виповнилося 89 років

Софі Лорен — володарка почесних премій усіх основних кінофестивалів сьогодні святкує День народження.

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Легендарній італійській актрисі сьогодні, 20 вересня, виповнюється 89 років. Для більшості шанувальників кіно Софі Лорен — це не тільки кінозірка світового масштабу, а й еталон краси та ікона стилю. Актриса зробила блискучу кар'єру, багату на незабутні ролі. Вона належить до числа тих знаменитостей, які мають власну зірку на голлівудській Алеї слави.

Біографія Софі Лорен

Софі Лорен, правильніше Софія Лоорен (італ. Sophia Loren), справжнє ім'я — Софія Костанца Бріджида Віллані Шиколоне народилася 20 вересня 1934 року в Римі.

Її виховувала мати, батьки не були одружені, тож дівчинка була незаконнонародженою. Цей факт не додав їй радості та щастя в дитинстві, яке вона провела в Поццуолі — найбіднішому передмісті Неаполя. Їхня маленька сім'я зазнавала осуду з боку оточуючих.

1957 року Софі Лорен вийшла заміж за режисера Карло Понті, який був старший за неї на двадцять два роки. Але оскільки його попередній шлюб не був розірваний за канонами католицької церкви, новий союз не був визнаний Ватиканом. Суперечка з Папою тривала майже десять років, поки 1966 року, нарешті, не завершилася вінчанням Софі Лорен і Карло Понті. У цьому шлюбі народилися двоє синів — Карло-молодший і Едоардо. Син сина Едоардо Понті, як і його батько, згодом став режисером і також у його фільмах знімалася Софі Лорен. Її чоловік Карло Понті помер 2007 року.

Кар'єра Софі Лорен

Але Софія була напрочуд гарною дівчиною. У 15 років Софі отримала перше у своєму житті визнання — друге місце на конкурсі краси в Неаполі.

У 1949 році молоду модель помітив продюсер Карло Понті. Під його впливом Софія Чіколоне перетворилася на Софі Лорен, яку знають усі. Дебютним для Софі Лорен став фільм "Торгівля білими рабинями". Юна актриса не соромилася хизуватися на знімальному майданчику напівоголеною. Однак Карло Понті швидко зметикував, що для успішної кар'єри потрібно дещо більше, ніж гарна й оголена актриса в кадрі.

Першою серйозною роллю для Софі Лорен став фільм режисера Вітторіо де Сіка "Золото Неаполя", де вона зіграла енергійну неаполітанську крамаря. Усі ролі Лорен у його фільмах стали найбільш значущими в її кар'єрі. Саме де Сіка повною мірою відкрив акторське обдарування Софії Лорен. Режисера можна назвати хрещеним батьком Лорен у кінематографі.

У 1951 році Лорен потрапила до самого Фредеріко Фелліні в картину "Luci del Varieta". Через два роки вона знялася в першій напівдокументальній картині "Africa sotto i mari".

З 1957 року Лорен регулярно надходили пропозиції зніматися в Голлівуді.

У 1994 році вона востаннє знялася з Мастроянні у фільмі Роберта Олтмена "Висока мода".

У 2002 році вона знялася у фільмі свого сина Едоардо Понті — "Тільки між нами", виконавши одну з головних жіночих ролей.

У 2021 році в Римі 86-річна Лорен за роботу у фільмі свого сина "Все життя попереду" всьоме в кар'єрі була удостоєна національної премії "Давид ді Донателло" за найкращу жіночу роль.

Актриса за свою кар'єру була 9 разів була нагороджена премією "Золотий глобус" і тричі отримала премію "Оскар" — найпрестижнішу нагороду в кінематографі. Також вона була нагороджена преміями Каннського, Венеціанського, Московського та Берлінського кінофестивалів.

Нагадаємо, 2019 року Софі Лорен стала "хрещеною матір'ю корабля". Їй випала честь розбити пляшку шампанського об ніс шикарного океанського лайнера. Пляшка розлетілася вщент, що означає — плавання буде успішним і довгим.