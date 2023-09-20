Спалахують за секунду: три найконфліктніші знаки Зодіаку

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, які найчастіше є ініціаторами конфліктів, а уникнути сварки з ними дуже важко.

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Дуже часто конфлікту можна уникнути, якщо обидві сторони спокійні та не провокують опонента. Астрологиня OLGA STELLA розповіла, з ким зі знаків Зодіаку найскладніше уникнути сварки, адже вони дуже запальні й часто є ініціаторами розбору польотів.

Овен

Овни мають сильний характер і прагнення до лідерства. Вони можуть бути не терпимі до авторитетів і мати високий рівень самовпевненості, що часто призводить до конфліктів, особливо в ситуаціях, де їм можуть протидіяти. Також Овнам дуже складно робити перший крок і йти на примирення.

Лев

Леви мають схильність до самоствердження і жадають уваги. Їхнє его може бути надмірним, що може викликати напруженість у стосунках з іншими, особливо якщо вони не отримують достатнього визнання. Левів може вивести з себе будь-яка дрібниця, тому до представників цього знака потрібно знати підхід.

Скорпіон

Скорпіони відомі своєю пристрастю та інтенсивними емоціями. Вони можуть бути схильними до ревнощів і мати видатні здібності до маніпуляцій, що може спричинити конфлікти в особистих і професійних стосунках. Скорпіони сваряться голосно й емоційно, але швидко відходять, уміють просити прощення і самі прощають кривдників.

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