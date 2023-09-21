Вдова Шона Коннері відзначила 94-й день народження (фото, відео)

Вдова Шона Коннері в колі сім'ї відзначила свій день народження на Багамах. Іменинниця веселилася і танцювала в елегантному вбранні.

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Онука знаменитого актора Шона Коннері 27-річна Саскія порадувала шанувальників прекрасною серією фотографій зі своєю гламурною бабусею, на яких вони гарно проводять час разом із членами сім'ї на Багамах. На фотографіях, опублікованих в Instagram, вдова Коннері Мішелін святкує свій 94-й день народження.

На свято елегантна пані одягла вражаючу для її віку зелену відверту сукню міді. Вдова актора доповнила образ срібними стуколками на підборах і завершила елегантний аутфіт ефектним кольє.

Онука Шона теж мала елегантний вигляд у блакитній літній сукні з квітковим принтом. На фото вона з любов'ю обіймаючи бабусю Мішелін.

Саскія поділилася ще кількома милими фотографіями, на яких вона та її улюблена бабуся дивляться одне одному в очі. "Це 94", — підписала Саскія сімейний пост.

Історія кохання Шона Коннері та Мішелін

Мішелін Рокбрюн — французько-марокканська художниця і друга дружина Шона Коннері. Вона була спустошена, коли голлівудський актор помер 2020 року. Тоді, після його смерті, Мішелін сказала, що її життя ніколи не буде колишнім: "Він завжди був моїм життям, і я вдячна за прекрасне життя, яке ми прожили разом. Але зараз для мене все по-іншому".

У Шона і Мішелін було сильне і пристрасне кохання, яке почалося, коли вони зустрілися 1970 року на турнірі з гольфу в Марокко. У той час Шон розлучився зі своєю першою дружиною Даян Чіленто.

Згадуючи їхню першу зустріч, Мішелін, у якої до Шона було два чоловіка, не знала, що він був актором світового масштабу: "Я помітила прекрасну статуру Шона, але не знала, хто він такий і що-небудь про нього".

"Потім мені наснилося, що я побачила цю людину. Я була в його обіймах. І я подумала: нарешті це він. Наступного дня я повернулася на турнір, і все", — згадує художниця.

На початку стосунків пара не могла говорити однією мовою. Мішелін, яка вільно говорить французькою та іспанською і розуміє арабську, сказала, що для закоханих це не проблема, і зухвало заявила: "О, у нас не було проблем у спілкуванні — мова тіла".

Їхнє кохання було міцним, актор раніше сказав про свою дружину: "Мішель — дивовижна жінка. Вона — кохання всього мого життя".

Шон і Мішелін перебралися на Багами кілька років тому. У шлюбі подружжя прожило понад 40 років, аж до моменту смерті актора 2020 року Коннері помер у віці 90 років. Його дружина продовжує жити в їхньому спільному будинку донині.

Раніше Фокус писав, про те, що улюблене авто Шона Коннері піде з молотка. Шон Коннері полюбив Aston Martin DB5 ще в 60-х роках на зйомках фільму про Джеймса Бонда, але купив спорткар лише незадовго до смерті. Автомобіль пройшов повну реставрацію.