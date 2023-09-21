Стилістка назвала три головні тренди, яких слід уникати восени 2023 року

Експертка в галузі моди Мелісса Ріверс назвала три ключові тенденції, яких слід уникати цієї осені.

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Багато трендсеттерів і просто людей, небайдужих до моди, у новому сезоні захочуть оновити одяг та аксесуари. Бренди заохочують поведінку споживачів, коли вони називають одну тенденцію за іншою. Фешин-експертка, Мелісса Ріверс вважає, що далеко не всіх цих тенденцій слід дотримуватися, повідомляє Newsweek.

На її думку, є три ключові аспекти, яких слід уникати цієї осені.

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Високі ціни на одяг

Хоча Ріверс володіє завидним банківським рахунком, вона не з тих людей, хто витрачає свої гроші на останні дорогі модні новинки. Акторка вважає, що важливо купувати речі, які справді подобаються людям, а не викладати великі суми тільки для того, щоб не відставати від придбання останньої модної пари взуття або сумочки. На думку Ріверс, "завищені ціни" на деякі предмети і лінії в індустрії моди просто не варті уваги і не прирівнюються до втішного зовнішнього вигляду.

"Найгірша тенденція зараз, безумовно, — це абсурдне завищення цін, яке ми зараз спостерігаємо в моді. Це абсолютно безглуздо і непомірно дорого", — сказав Ріверс.

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Занадто мішкуваті джинси

Наступними в її списку тенденцій, яких слід уникати цієї осені, є занадто мішкуваті джинси. Щільність і довжина наших джинсів змінювалися за останні 50 років, якщо не сказати більше. Зараз складно зрозуміти, яких стилів насправді варто дотримуватися.

Ріверс стверджує, що більшість фасонів можуть мати ефектний вигляд за правильного розміру, за винятком занадто мішкуватих варіантів. Для модного експерта ці широкі штани подовженої форми — явна заборонена зона цього сезону.

"Можливо, це тому, що я маленького зросту, але мені здається, що просто неможливо домогтися правильних пропорцій у занадто мішкуватих джинсах. Якщо у тебе зріст 10 футів і вага 12 фунтів, так, звісно, це має гарний вигляд. В іншому це мимо", — сказала вона.

Мікромініспідниці

Мікромініспідниці вперше увірвалися на модну сцену в 1960-х роках, коли Мері Куант і Андре Курреж представили мікромінідизайн на тему космічної епохи в Лондоні та Парижі. У той час як мініспідниці хвалять за відмову від святенництва і називають символом сучасності, Ріверс стверджує, що, незважаючи на їхній милий зовнішній вигляд та історичний статус, цієї осені мікроміні-спідниць варто повністю уникати, тому що "ніхто не хоче знати, яку спідню білизну ви носите".

Вона пояснила так: "Уникайте мікромініспідниць. Який би милий вигляд це не мало. Принаймні, мусите мати можливість нахилитися, щоб ніхто не знав, яку марку спідньої білизни ви носите".

Нагадаємо, Андре Тан назвав 5 головних модних трендів осені 2023. Мода осені 2023 — це речі з нульових, жіночні продумані образи і вибір на користь комфорту.