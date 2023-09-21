Акторка та багата спадкоємиця мільйонних статків із Бразилії загинула, випавши з балкона

Сабіна сумнівно прославилася тим, що обдурила свою матір, виманивши в неї матеріальних цінностей на майже 150 мільйонів доларів.

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49-річну бразильську акторку, модель і спадкоємицю багатого колекціонера творів мистецтва Жана Богічі, Сабіну Богічі, знайшли під вікнами її квартири в Ріо-де Жанейро. Жінка випала з балкона п'ятого поверху та померла в лікарні від отриманих травм, повідомляє The Sun.

Наразі влада розслідує причини загибелі Сабіни та не виключає самогубство, оскільки в її квартирі було знайдено передсмертну записку, адресовану дружині покійної Розі Станеско Ніколау, яка нині перебуває за ґратами.

Акторка була дочкою одного з найбільших бразильських колекціонерів творів мистецтва, покійного Жана Богічі. Він народився в Румунії 1928 року та переїхав у Бразилію 1948 року з друзями-євреями.

Сабіна Богічі Фото: Sabine Boghici

У серпні минулого року Сабіна та її дружина стали фігурантками кримінальної справи. Їх звинуватили в тому, що вони виманили в Женев'єви Богічі, 82-річної матері Сабіни, майже $150 мільйонів готівкою, творами мистецтва та коштовностями.

За інформацією Reuters, шахрайська схема за участю чотирьох осіб тривала з 2020 року. Тоді до Женев'єви просто на вулиці підійшла жінка-екстрасенс, яка напророкувала швидку смерть її дочки. За версією слідства, "медіум" потім відвела її до двох інших жінок, які представилися ворожкою та жрицею, які запропонували заплатити за "духовну роботу", щоб урятувати її доньку. План, здавалося, спрацював, оскільки Женев'єва почала раз на два тижні переказувати гроші шахрайкам, побоюючись за життя Сабіни. Далі більше. Сабіна разом зі спільником почала виносити з будинку матері твори мистецтва, запевняючи, що вони прокляті.

Фото: Sabine Boghici

За словами офіцера поліції Ріо-де-Жанейро Гілберто Рібейро, Женев'єва Богічі майже рік мирилася з ситуацією, проте в лютому перестала переказувати гроші, а потім вирішила звернутися до правоохоронців. За цей час із її маєтку зникли 16 картин, зокрема роботи бразильських художників, таких як Сісеро Діаш, Рубенс Гершман і Альберто Гіньяр. Також було викрадено три твори художниці-модерністки Тарсіли ду Амарал, вартість яких поліція оцінила в 137 мільйонів доларів. Імовірне шахрайство також включало ювелірні вироби на суму понад мільйон доларів і платежі на 2,7 мільйона доларів.

Пізніше поліція з'ясувала, що ворожки та медіуми, найняті Сабіною, у бесідах із Женев'євою використовували особисту інформацію, надану її дочкою.

У березні 2023 року Сабіна вийшла під заставу. За умовами звільнення їй не дозволялося виїжджати за межі Ріо-де-Жанейро більш ніж на 10 днів і довелося здати паспорт.

Їй також заборонили зв'язуватися з матір'ю та свідками, і їй довелося триматися на відстані 500 метрів від матері.

У день загибелі Сабіна мала з'явитися до суду.

Раніше Фокус писав, що в липні минулого року в Харкові через обстріл загинула бразильська акторка та модель Таліта До Валле. Жінка добровільно приєдналася до української армії, де була снайперкою та рятувальницею.